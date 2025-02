Visite d'Albert II de Monaco. Quel est le lien entre la famille du prince et la Normandie ?

Un chef d'Etat sera en visite en Normandie les 9 et 10 avril. Le prince Albert II et sa famille ont été annoncés dans la Manche par le Conseil départemental. Un village du Calvados devrait aussi avoir le droit à une visite princière. Pourquoi Albert II vient-il dans la région ? Car il existe un lien historique fort entre sa famille et le territoire.

La famille Matignon est une famille noble bretonne attestée dès le XIe siècle du côté des Côtes-d'Armor et du nord de l'Ille-et-Vilaine. Au début du XVe siècle, l'un des descendants se marie avec la fille du baron de Thorigny. Cela marque l'arrivée des Matignons en Normandie. C'est ainsi que, quelques générations plus tard, naît Jacques III de Matignon (1644-1725) qui est enterré à Torigny.

"Il eut trois enfants, dont Jacques de Goyon-Matignon qui épousa en 1715 Louise-Hippolyte Grimaldi, fille ainée et héritière du prince Antoine Ier de Monaco. Reconnu prince de Monaco à la mort de son épouse, sous le nom de Jacques Ier, il apporta dans la Maison Grimaldi les possessions et titres hérités de son père Jacques III de Matignon, dont notamment le comté de Torigni, les baronnies de Saint-Lô, de la Luthumière, Hambye, Moyon, Plessis-Grimoult, et La Roche-Tesson. Le château de Torigni a été l'une des résidences favorites des princes de Monaco jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. De même, l'hôtel Matignon, que Jacques III avait acquis en 1723, fut leur résidence parisienne au XVIIIe siècle", explique l'Office des timbres de la principauté de Monaco, qui sort un timbre spécial pour les 300 ans de la mort de Jacques III. La famille Grimaldi perdure encore aujourd'hui, et donc le lien avec la région.

Un lien aussi avec la Haute-Normandie

La famille Matignon est aussi liée à celle d'Estouteville, grande famille normande qui remonte au XIe siècle et est originaire du pays de Caux. Elle a notamment participé à la conquête de l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant, ou encore de l'Italie du sud. Le lien entre les sites historiques de la famille Grimaldi et la principauté se maintient notamment avec l'Association des Sites historiques Grimaldi de Monaco.