Caen. Football (Coupe de France) : 20 ans après, les souvenirs d'Anthony Deroin avant Caen-Lyon 

C'était il y a 20 ans tout pile. Le SM Caen accueillait le RC Lens en quart de finale de la coupe de France au stade Michel-d'Ornano. Alors en Division 2, les Caennais ont longtemps mené avant de se faire reprendre puis dépasser par les Lensois, futurs champions de France de Division 1. Dans cette équipe caennaise, un jeune milieu de terrain de 18 ans est aligné titulaire.

Monaco 2005, la référence absolue

Ce jeune, il fera finalement toute sa carrière au club : Anthony Deroin. Et ce match face à Lens, il s'en souvient parfaitement.

Anthony Deroin : le souvenir lensois de 1998 Impossible de lire le son.

Un parcours en coupe reste toujours dans une carrière et ce match des Caennais 2018 à venir face à Lyon, ce jeudi 1er mars, Anthony Deroin le compare à un autre match de légende, celui remporté par les Malherbistes en 2005, en demi-finale d'une autre coupe, la Coupe de la Ligue face à Monaco.

Anthony Deroin : le modèle Caen-Monaco 2005... Impossible de lire le son.

Quart de finale de Coupe de France, CAEN-LYON, ce jeudi 1er mars à partir de 21h, match à suivre en direct et en intégralité sur les zones Manche, Calvados et Orne de Tendance Ouest avec aux commentaires, Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé.

