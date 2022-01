Caen. Football (Coupe de France) : Tranquillité pour Caen, espoir pour Saint-Lô et le gros lot pour Granville ! 

Qualifiés depuis samedi soir et leurs succès respectifs sur Changé (N3) aux tirs au but et Vitré (N2, 2-1), Saint-Lô et Granville n'ont pas attendu longtemps avant de connaître leur destin en vue des 32 de finales de Coupe de France.

Ce lundi soir 4 décembre 2017, à Paris, les 64 derniers qualifiés se sont retrouvés dans le même pot, pour le tirage des 32 matchs qui feront le prochain tour, les samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018.

Côté normand, trois formations retenaient l'attention. Dans le groupe C, on retrouvait deux des trois équipes de notre région, le SM Caen (L1) pour son entrée en matière, et le FC Saint-Lô (N3), petit poucet de la région.

Les Girondins de Bordeaux à Granville !

Le tirage a offert un véritable espoir de prolonger le rêve pour Saint-Lô avec la réception, comme au tour précédent, d'une équipe de même niveau, Aubervilliers (N3).

Pour le SM Caen, c'est encore mieux, les Caennais iront à Hazebrouk, un des petits Poucet de Régionale 1.

Dans le groupe D, quatrième et dernier de cette soirée, on retrouvait l'US Granville en compagnie notamment du Paris SG ! Le sort a désigné une nouvelle fois, une Ligue 1 pour les Granvillais qui recevront les Girondins de Bordeaux (L1) !

Ces trois matchs qui auront lieu les 5, 6 et 7 janvier 2018.

Le tirage complet :

Sochaux (L2)- Amiens (L1)

Still (R3)- Troyes (L1)

Avalons (N3)- Chambly (N1)

Schiltigheim (N2)- Auxerre (L2)

Strasbourg (L1)- Dijon (L1)

Nancy (L2)- Lyon (L1)

Fleury (N2)- Bischeim (N3)

Sannois (N1)- Epinal ou Blanc Mesnil

Canet (N3)- Imphy (R1)

Pontarlier (N3)- Montpellier (L1)

Fabrègues (N3)- Bourg (L2)

Toulouse (L1)- Nice (L1)

Yzeure (N2)- Monaco (L1)

Colomiers (N2)- Le Puy (N2)

Gazelec (L2)- Grenoble (N1)

Saint-Etienne (L1)- Nimes (L2)

Le Mans (N2)- Lille (L1)

Chartres (N2)- Tours (L2)

Senlis (N3)- Nantes (L1)

Marseille (L1)- Valenciennes (L2)

Saint-Lô (N3)- Aubervilliers (N3)

Dunkerque (N1)- Metz (L1)

Lens (L2)- Boulogne (N1)

Hazebrouk (R1)- Caen (L1)

Houilles (R3)- Concarneau (N1)

Rennes (L1)- PSG (L1)

St-Malo (N2)- Chateauroux (L2)

Granville (N2)- Bordeaux (L1)

Vannes (N3)- St-Brieuc (N2)

Angers (L1)- Lorient (L2)

Guingamp (L1)- Niort (L2)

Angouleme (N3)- Les Herbiers (N1)

