Manche. Le Prince Albert de Monaco attendu dans le département en avril

Le prince Albert II de Moncao, son épouse la princesse Charlène et leurs enfants seront en visite dans la Manche les 9 et 10 avril. La Normandie, et la Manche en particulier, partage une histoire commune avec la famille princière de Monaco. De nombreux territoires ont appartenu à leurs aïeux. L'un des ascendants du prince Albert, Jacques III de Matignon, est notamment enterré à Torigny-les-Villes. Il s'agit même du siège normand de la famille des Matignon-Grimaldi. 2025 est l'année du tricentenaire de la mort de Jacques III.

Un partage d'archives

"Lors de ce déplacement, le président Jean Morin les recevra à la Maison du Département à Saint-Lô, afin de lancer officiellement le partage des archives du Palais princier avec les archives départementales de la Manche", précise le Département. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco visitera aussi Percy-en-Normandie et Moyon.

