Orne. Retour du froid dans l'Orne, le département est prêt

Environnement. A l'approche des premières vagues de froid, le département de l'Orne active son dispositif hivernal afin de garantir la sécurité des déplacements sur l'ensemble du réseau routier.

Publié le 23/12/2025 à 11h44 - Par Lucie Peudevin
Orne. Retour du froid dans l'Orne, le département est prêt
Face à la neige et au verglas, le Département de l'Orne en appelle à la prudence des automobilistes. - CD61

Avec la baisse des températures annoncée par Météo France, le dispositif hivernal du Conseil départemental de l'Orne est opérationnel. Patrouilles, salage et déneigement des routes : près de 6 000 kilomètres des voies peuvent être traités en cas d'intempéries.

Fin novembre, un premier épisode hivernal a déjà servi de test grandeur nature avec plus de 525 tonnes de sel utilisées pour réduire le danger des chaussées glissantes.

Un dispositif mobilisé 24h/24

Au total, près de 220 agents sont mobilisés pour assurer la surveillance météorologique et le traitement des routes. Les patrouilles peuvent intervenir sur dix secteurs du département.

Malgré les précautions mises en place, le Département en appelle à la prudence des automobilistes. "Lorsque les conditions ne sont pas bonnes, mieux vaut redoubler de vigilance voire annuler tout déplacement qui n'est pas indispensable", écrit Christophe de Balorre, président du Conseil départemental, dans un communiqué.

