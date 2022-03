Alerte Orange, les nouvelles prévisions météo

Emis le : lundi 11 mars 2013 à 13h20

par : Météo-France Rennes



Type de phénomène



Neige-Verglas.

Phénomène en cours.

Fin de phénomène prévue le mardi 12 mars 2013 à 22h00



Localisation



Maintien de suivi pour :

Côtes-d'Armor (22), Manche (50), Calvados (14), Orne (61), Seine-Maritime (76), Eure (27) et Eure-et-Loir (28).



Description



Qualification du phénomène :

Episode neigeux remarquable pour la saison, tant pour les quantités attendues que pour sa durée.

Faits nouveaux :

Prévisions confirmées.

La neige commence à tenir au sol sur l'ouest des Côtes d'Armor.

Situation actuelle :

La couche de neige atteint souvent 5 à 10 cm de la Seine-Maritime au Calvados et au Nord-Cotentin. Les pluies qui sévissaient sur l'Orne ce matin se transforment en neige actuellement.

Evolution prévue :

Sur la Haute-Normandie:

Jusqu'en milieu d'après-midi, les précipitations neigeuses vont rester d'intensité assez limitée le plus souvent, les quantités supplémentaires n'excédant pas 1 à 3 cm généralement.

Un renforcement notable de l'activité intervient à partir de la soirée et perdure tout au long de la nuit et en matinée de demain.

Sur la période où l'épisode sera le plus marqué (de la soirée au milieu d'après-midi de demain mardi), les hauteurs de neige supplémentaires attendues sont de l'ordre de 20 à 30 cm , localement davantage par formation de congères, notamment en Seine-Maritime.

Elles sont plutôt de 10 à 20 cm sur l'est de l'Eure.

Sur la Basse-Normandie:

Les précipitations neigeuses vont se poursuivre jusque mardi soir, L'air froid va s'installer sur la région et les neiges vont tenir au sol pour former un manteau neigeux de 30 à 40 cm suivant les secteurs. Le vent fort entrainant la formation de congères, le manteau ne sera pas uniforme.

Sur les Côtes d'Armor:

La neige qui se produit déjà sur la moitié Ouest du département va tenir au sol cet après-midi et une couche neigeuse de 3 à 6 cm est envisagée pour la tombée de la nuit.

La neige continuera à tomber la nuit prochaine et en journée de mardi et concernera l'ensemble du département; une couche supplémentaire d'une dizaine de cm est à attendre jusqu'à demain soir.

Sur l'Eure-et-Loir, le nord-ouest du département sera seulement concerné par des chutes de neige.

Il neigera dès cet après-midi, mais la neige ne devrait pas tenir au sol avant ce soir.

Les cumuls pourront atteindre 10 à 15 cm d'ici demain soir.

A noter en plus que cette neige est humide et lourde, vu les quantités attendues notamment sur la Basse-Normandie, l'effort sur les toitures plates sera important et le risque d'effondrement n'est pas négligeable; de même le poids de cette neige sur les fils électriques conjugué au vent fort de nord-est risque de provoquer des cassures.

