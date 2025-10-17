Orne. Une voiture part en tonneaux près d'Argentan : un blessé

Plus de peur que de mal à Lougé-sur-Maire, dans l'Orne. Vendredi 17 octobre, vers 5h30, une voiture est partie en tonneaux sur la route de Milhard. L'accident a fait un blessé léger qui a été transporté au centre hospitalier d'Argentan.

La gendarmerie mobilisée

L'accident a mobilisé des sapeurs-pompiers d'Argentan et d'Ecouché-les-Vallées. La gendarmerie s'est également rendue sur place. L'intervention a pris fin à 7h.