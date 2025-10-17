Bretteville-sur-Ay. 120 jeunes attendus pour les championnats de France de char à voile

120 jeunes de partout en France et même d'Europe avec deux Anglais, cinq Belges et deux Allemands ont rendez-vous à partir de dimanche 19 octobre sur la plage de Bretteville-sur-Ay dans la Manche. Ils viennent pour les championnats de France jeunes de char à voile. La compétition va durer jusqu'à mardi 21 octobre.

• A lire aussi. Loisir. Bretteville-sur-Ay, la capitale manchoise du char à voile

Bretteville-sur-Ay est un endroit reconnu pour le char à voile. "Nous avons une plage qui est très bien orientée par rapport au vent, nous avons un terrain assez facile et très rapide donc pour les jeunes c'est bien", vante Jean-Marie Gauthier, le secrétaire du club organisateur. Deux circuits en tout, en fonction de la catégorie.

• A lire aussi. Bretteville-sur-Ay. J'ai testé le char à voile sur les côtes manchoises

Deux parcours seront tracés, en fonction des catégories d'âge car les compétiteurs ont entre 10 et 18 ans. Pour les plus jeunes, il fera 1,2km et l'autre plutôt 2km. Les circuits seront sur la plage, mais des chicanes seront installées "de façon à forcer la tactique et la stratégie des pilotes, de façon à être plus fin dans le pilotage et augmenter la difficulté, et qu'il y ait un peu plus de fun pour eux aussi", assume Jean-Marie Gauthier. Dans un championnat de France, il faut savoir aller vite et bien piloter. "Vitesse et pilotage ça va ensemble. Il faut jouer avec le vent, jouer avec l'adversaire, réussir à bien passer une bouée. Il faut être rapide mais fin de façon à ne pas rester bouchonné et finalement ne doubler personne", détaille-t-il.

Des animations sont prévues pour ceux qui regardent toute la journée entre 10h30 et 17h, et en fonction des marées.