Centre-Manche. Un corps découvert sur la plage de Bretteville-sur-Ay

Sécurité. Un corps sans vie a été retrouvé sur la plage de Bretteville-sur-Ay, près de Lessay, dans le centre-Manche, jeudi 4 septembre.

Publié le 05/09/2025 à 10h40 - Par Thibault Lecoq
La gendarmerie a ouvert une enquête, après la découverte d'un homme mort sur la plage de Bretteville-sur-Ay jeudi 4 septembre. - Illustration

Jeudi 4 septembre, un corps sans vie a été découvert sur la plage de Bretteville-sur-Ay, dans le centre Manche. Il aurait été retrouvé à proximité de la charrière du Pilet, selon La Manche Libre.

A lire aussi. Santé. Un été meurtrier en Normandie : les noyades mortelles ont doublé entre juin et juillet par rapport à 2024

Une enquête a été ouverte

Il s'agit d'un homme, confirme le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce décès et l'identité de la victime : son nom et son âge. Il a été transporté à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Saint-Lô pour réaliser un examen intégral.

A lire aussi. Femme retrouvée morte à Barfleur. Un jeune homme reconnaît le meurtre pour "le simple désir de tuer"

