Centre-Manche. Un corps découvert sur la plage de Bretteville-sur-Ay

Jeudi 4 septembre, un corps sans vie a été découvert sur la plage de Bretteville-sur-Ay, dans le centre Manche. Il aurait été retrouvé à proximité de la charrière du Pilet, selon La Manche Libre.

Une enquête a été ouverte

Il s'agit d'un homme, confirme le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce décès et l'identité de la victime : son nom et son âge. Il a été transporté à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Saint-Lô pour réaliser un examen intégral.

