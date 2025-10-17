Caen. Nouvelle avant-première de "Yoroï", le film d'Orelsan, au Pathé des Rives-de-l'Orne

Bonne nouvelle pour les fans d'Orelsan ! Après une première projection le 2 octobre, en présence d'Orelsan et de son équipe, le film Yoroï revient pour une nouvelle avant-première dimanche 26 octobre à 19h20, au cinéma Pathé Rives-de-l'Orne.

Une projection qui survient trois jours avant la sortie nationale du film, prévue le 29 octobre prochain.

Où prendre ses places ?

Les réservations sont ouvertes sur le site du Pathé et sur son application.

