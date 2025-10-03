Saint-Lô. Le championnat de France d'attelage débute aujourd'hui au Pôle hippique : l'entrée est gratuite !

Le Pôle hippique de Saint-Lô accueille, à partir de ce vendredi 3 et jusqu'au dimanche 5 octobre, le championnat de France d'attelage. L'événement réunit l'élite de la discipline et promet des moments forts en émotions et en spectacle.

Dressage, marathon, maniabilité

Plusieurs épreuves rythment la compétition : le dressage, le marathon avec ses obstacles naturels impressionnants et enfin la maniabilité. Trois disciplines qui exigent rigueur, concentration et une parfaite complicité entre le meneur et ses chevaux. Laurys Vaultier est le président de Manche Attelage.

Au total, 84 attelages sont inscrits pour cette édition. C'est jusqu'à dimanche 5 octobre au pôle hippique de Saint-Lô. Entrée gratuite.