Saint-Lô. Le championnat de France d'attelage débute aujourd'hui au Pôle hippique : l'entrée est gratuite !

Sport. Du 3 au 5 octobre, le Pôle hippique de Saint-Lô accueille le championnat de France d'attelage. L'événement réunit les meilleurs meneurs français autour d'épreuves de dressage, marathon et maniabilité. Entrée gratuite.

Publié le 03/10/2025 à 10h16 - Par Thierry Valoi
Saint-Lô. Le championnat de France d'attelage débute aujourd'hui au Pôle hippique : l'entrée est gratuite !
Laurys Vaultier est président de Manche Attelage. - Thierry Valoi

Le Pôle hippique de Saint-Lô accueille, à partir de ce vendredi 3 et jusqu'au dimanche 5 octobre, le championnat de France d'attelage. L'événement réunit l'élite de la discipline et promet des moments forts en émotions et en spectacle.

Dressage, marathon, maniabilité

Plusieurs épreuves rythment la compétition : le dressage, le marathon avec ses obstacles naturels impressionnants et enfin la maniabilité. Trois disciplines qui exigent rigueur, concentration et une parfaite complicité entre le meneur et ses chevaux. Laurys Vaultier est le président de Manche Attelage.

Laurys Vaultier

Au total, 84 attelages sont inscrits pour cette édition. C'est jusqu'à dimanche 5 octobre au pôle hippique de Saint-Lô. Entrée gratuite.

