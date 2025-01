Près de Caen. Un genou sur un cheval au galop, j'ai testé la voltige équestre

"Mais dans quoi ai-je bien pu encore m'embarquer ?" Les cours d'équitation que j'ai eus dans ma vie se comptent sur les doigts d'une main. Monter traditionnellement à cheval est déjà dur, alors pour ce qui est de voltiger… La voltige, "c'est une discipline équestre qui s'apparente à de la gymnastique et de la danse, sur un cheval au pas ou au galop", m'explique Cécile Kersulec, coresponsable avec Yannik Kersulec des écuries du Petit Dan à Hérouville Saint-Clair où je suis accueillie pour cette expérience inédite.

Du tonneau au cheval

L'équipement n'est pas le même que pour l'équitation classique. Ici, il n'y a pas de rênes, pas d'étriers ni de selle, mais un tapis en mousse sur lequel se trouve un surfaix, une sorte de sangle avec des poignées.

"Pour commencer, tu peux faire trois tours de manège [le terrain d'entraînement des chevaux] en courant", me dit Cécile Kersulec. C'est un bon échauffement. Ensuite, nous passons sur un tonneau de voltige, une structure fixe et cylindrique qui imite le dos du cheval. Avec un pantalon d'équitation et des chaussons de danse, je suis parée. Je commence par apprendre comment monter sur un cheval en mouvement. Cécile Kersulec est d'une grande bienveillance avec moi, et surtout d'une grande patience face à mes balbutiements. Monter, à genoux ou bien debout, sur un tonneau fixe je me dis que c'est facile, mais je tremble à l'idée de faire ça sur un véritable cheval en mouvement. Le couple me rassure, et je me lance. Cécile Kersulec m'aide grandement pour mes premiers pas. Yannick Kersulec, qui tient la longe qui guide le cheval, a l'œil aux aguets et me prodigue plusieurs conseils : "Serre bien tes jambes… Lève plus la tête… Epaules en avant." Je suis bien entourée, et ne pas avoir à s'occuper de diriger le cheval aide beaucoup. J'arrive à performer au trot, et parviens même à me mettre debout. Il n'y a pas à dire, c'est assez physique ! Je redescends au sol, puis retourne sur le tonneau. Cécile Kersulec m'apprend de nouvelles figures : "L'avantage du tonneau, c'est qu'on peut faire toutes les erreurs qu'on a à faire avant de maîtriser parfaitement." Retour au cheval. Et les figures s'enchaînent. Avec plus ou moins de succès… D'abord, en amazone avec les deux jambes du même côté, celle du Prince avec un genou sur le cheval, et même des galipettes arrières. Etonnamment, après quelques répétitions, je m'en sors bien mieux que prévu, et surtout, je prends beaucoup de plaisir. Moi qui adore les nouvelles sensations, plus elles sont fortes, plus elles me plaisent. Je suis conquise ! Peut-être vais-je finalement m'inscrire au Petit Dan…