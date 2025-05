Equitation. La Normandie veut devenir le rendez-vous estival des cavaliers du monde entier

La Normandie, via son Normandy Summer Tour, souhaite devenir l'équivalent estival du Wellington Tour américain. Chaque hiver, les cavaliers du monde entier affluent en Floride. Jusqu'à 15 000 chevaux participent à des compétitions équestres regroupées en un même endroit durant 13 semaines. Cette année, les retombées économiques de ce Wellington Tour sont estimées à 400 millions de dollars pour le comté de Palm Beach, alors que le champion olympique et le numéro un mondial ont participé à l'événement. Mais comment atteindre cet objectif ambitieux ?

Des événements dans toute la région

Pour ce faire, un partenariat entre les deux Tours a été noué. "Pour le monde équestre, il y aura à l'avenir deux endroits où aller : la Floride l'hiver, et la Normandie l'été", désire Hervé Morin, président de la Région. Avec ses différentes compétitions, à Canteleu, Cabourg, Deauville, Saint-Lô, au Haras du Pin et au Haras de la Vallée, auxquelles on peut ajouter des rendez-vous au Touquet et à l'hippodrome de Chantilly, la Normandie propose une concentration d'événements qualitatifs.

"La région est une terre de cheval, mais aussi de tourisme, de qualité de vie", assure Hervé Morin, qui voit là l'opportunité de générer des retombées économiques considérables. Si d'autres "Tours" existent en Hollande ou en Belgique, les à côtés ne sont pas comparables.

Les Américains mettent le prix

Pour cette troisième édition du Normandy Summer Tour, environ une cinquantaine de cavaliers américains, du Nord ou du Sud, font le choix de s'établir en Normandie durant ces quelques semaines. Pour continuer de progresser, les organisateurs espèrent que toutes leurs compétitions deviendront des 4 étoiles, c'est-à-dire qu'elles monteront en gamme.

• A lire aussi. Cabourg. Le concours de saut d'obstacles devient 4 étoiles : "Les retombées sont très, très impressionnantes"

"L'industrie équestre américaine est très bonne, salue Christian Paillot, initiateur de ce circuit normand. Les Américains achètent très cher des chevaux déjà prêts à l'emploi." Bonne nouvelle, la Normandie est une terre d'élevage. Ainsi, il estime à environ 40 millions d'euros le montant dépensé par des Américains pour acheter des montures l'an passé en marge des épreuves normandes.

Christian Paillot Impossible de lire le son.

Pour convaincre ces riches acteurs de la filière de venir en Normandie, le partenariat avec le Wellington Tour s'annonce capital. Sur chaque épreuve en Floride, un obstacle aux couleurs normandes sera disposé, et vice versa en France. De plus, les Normands pourront faire aux Etats-Unis la promotion de leurs épreuves, mais aussi de la qualité de vie qu'ils proposent aux touristes. Autant dire que s'ils arrivent à convaincre toujours plus de richissimes Américains, c'est le jackpot assuré pour toute une filière.