Cabourg. Le concours de saut d'obstacles devient 4 étoiles : "Les retombées sont très, très impressionnantes"

La Normandie, terre de cheval par excellence. La Région essaie d'attirer chaque été les meilleurs cavaliers du monde, à travers le Normandy Summer Tour, et toute une batterie de concours de jumping. Pour faire de ce rendez-vous un immanquable pour les participants, le Cabourg Classic, concours de saut d'obstacles, monte en gamme et devient 4 étoiles, contre 3 auparavant.

Déjà des cavaliers intéressés

"C'est un changement de braquet d'un point de vue sportif. 18 membres du top 100 mondial ont déjà manifesté leur envie de venir", glisse Vincent Goehrs, président-fondateur de Grandprix, l'organisateur. Conséquence, le niveau technique augmente, les obstacles sont plus hauts, plus larges, et les points récompensant les vainqueurs sont plus importants. "On peut avoir ici un des plus beaux 4 étoiles de France, voir d'Europe !"

Le maire de Cabourg, Emmanuel Porcq, "s'enorgueillit" d'accueillir une manifestation de la sorte, et se frotte déjà les mains quant aux potentielles retombées. L'an passé, on estime à 9,5 millions d'euros les retombées directes, de moitié dans la filière, mais l'autre moitié en termes d'hospitalité. De quoi réjouir aussi les commerçants locaux. "C'est très, très, impressionnant", relate l'élu.

Un événement ouvert à tous et gratuit

Pour améliorer l'accueil des cavaliers et de leurs chevaux, des investissements ont été consentis par les collectivités et l'organisateur. Concernant le public, "l'entrée reste gratuite." Si l'an passé 20 000 personnes se sont rendues sur place, le chiffre pourrait grimper du 29 mai au 1er juin. "Cette montée en gamme fait venir un public averti, qui peut se déplacer de plus loin", confie Vincent Goehrs.

Mais puisqu'à Cabourg, "il y a de la place", la population locale ne doit pas être oubliée. "C'est un événement ouvert et inclusif, glisse le maire de la ville. Il y a des ateliers pour les enfants, un village exposant, un espace restauration…" Pour 2025, la capacité en tribune sera d'ailleurs augmentée.