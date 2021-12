Normandie Horse Show, tous les résultats du jeudi 15 août 2013

HORSE-BALL

Championnats d’Europe

Moins de 16 ans :

- Score du match Espagne vs Belgique : 10-3

- Score du match Portugal vs Italie : 8-3

Ladies :

- Score du match France vs Espagne : 9-5

- Score du match Belgique vs Portugal : 7-2

Pro Elite :

- Score du match Portugal vs France : 5-10

- Score du match Belgique vs Autriche : 12-0



ELEVAGE - SELLE FRANCAIS

Evénement Femelles

Championnat de France - Femelles 2 ans

1er : Bahia de Cholving - Note : 7,47

2ème : Belrose des Chaumes - Note : 7,4

3ème : Best de Tivoli - Note : 7,35

Championnat de France - Femelles 3 ans

1er : Atlethic Girl - Note : 8,58

2ème : Aika de Karca - Note : 7,98

3ème : Appydame de Rance - Note : 7,6

CSO - INTERNATIONAL

CSI** - Prix Eperon-Cavadeos - 135

1er : Tony Cadet & Revann de Lojou (FRA)

2ème : Jonathan Chabrol & Pepita du Plessis (FRA)

3ème : Jemma Kirk & Quelisto (GBR)

CSI** - Prix Agriest - 140

1ère : Jemma Kirk & Wexford (GBR)

2ème : Jessica Mendoza & Ramiro de Bellevue (GBR)

3ème : Florian Angot & Made In Sémilly (FRA)

CSI* - Prix des Associations du NHS - 130

1er : Emmanuel Vincent & Obligée de Vains (FRA)

2ème : Aexandre Dufour & Qooper d’Argouges (FRA)

3ème : Alizé Emereau & Nobel de la Loge (FRA)

CSI* - Prix des Bénévoles - 120

1er : Bastien Theotime & Olympique des Forêts (FRA)

2ème : Emmanuel Vincent & Reinette Breceenne (FRA)

3ème : Eva Tournaire & Tanaele du Domaine (FRA)

CSI Pony - Prix Normandie - JEM 2014 - 115

1ère : Amy Inglis & Nils d’Hurl’Vent (GBR)

2ème : Amélie Colin & Romane d’Aubraine (FRA)

3ème : Anne-Flore Marciano & Phebus du Blequin (FRA)

CSI 7 ans - Préparatoire - 130

31 sans faute sur 55 partants