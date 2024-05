Casting. Orelsan, rappeur caennais, tourne un deuxième film et cherche des figurants

Avez-vous envie de tourner un film en compagnie d'Orelsan ? Ce dernier, qui a connu le succès avec Comment c'est loin, se lance dans un second long-métrage. D'après le site figurants.com, plusieurs profils sont recherchés pour un casting.

Divers profils moyennant rémunération

Parmi les profils recherchés, des femmes et hommes âgés de 18 à 60 ans, possédant une voiture d'une couleur autre que blanche, des femmes et hommes âgés de 18 à 50 ans ayant une très bonne condition physique et pratiquant un sport de combat type boxe ou arts martiaux. Ou encore des femmes et hommes âgés de 40 à 65 ans pouvant incarner des personnes politiques, et enfin des femmes et hommes âgés de 18 à 65 ans, d'origine japonaise, et parlant la langue sans aucun accent. Ces tournages sont tous prévus en région parisienne, entre la fin mai et le début du mois de juin.

Quel est le sujet ?

Pour le moment, très peu d'informations circulent concernant ce long-métrage, si ce n'est que des scènes ont déjà été tournées au Japon. Le rappeur avait d'ailleurs été aperçu par des fans, les images circulant ensuite sur les réseaux sociaux. Un bref descriptif du film est dévoilé : "Film entre fiction et réalité qui met en scène ses peurs liées à la paternité représentées par la culture japonaise."