People. Entre action, samouraïs et humour : Orelsan dévoile enfin la bande-annonce de "Yoroï"

Dix ans après Comment c'est loin, Orelsan revient sur grand écran avec Yoroï, un long-métrage ambitieux coécrit avec le réalisateur David Tomaszewski. Le rappeur y tient le rôle principal, celui d'un Français installé au Japon, pris malgré lui dans une aventure surnaturelle.

Sur Instagram, l'annonce a été simple… Mais avec le second degré nonchalant qu'on lui connaît : "Yoroï au cinéma le 29 octobre. Ecrit par OrelSan (donc moi) et David Tomaszewski. Réalisé par David Tomaszewski."

Une bande-annonce énigmatique et soignée a été dévoilée, mêlant paysages nippons, combats stylisés et humour décalé.

Un film tourné au Japon entre action et fantastique

Yoroï suit le personnage d'Aurélien, un artiste français en fin de tournée, qui choisit de s'installer dans la campagne japonaise avec sa compagne Nanako, enceinte de leur premier enfant.

Mais leur tranquillité va rapidement être troublée : en explorant leur nouvelle maison, Aurélien découvre une mystérieuse armure dans un vieux puits. Ce vestige ancestral va réveiller des créatures surnaturelles : les Yokaïs.

Entre folklore japonais et esthétique pop, Yoroï s'annonce comme un film hybride, à mi-chemin entre film d'action, conte mystique et comédie absurde. Le tout porté par la nonchalance légendaire d'Orelsan, qui tranche avec les premières images "héroïques" : "J'arrive pas à enlever l'armure !"

Une collaboration avec David Tomaszewski

Ce projet marque une nouvelle collaboration entre Orelsan et David Tomaszewski, déjà à l'origine de plusieurs clips cultes du rappeur (Raelsan, Ils sont cools…).

Le réalisateur franco-polonais apporte ici son goût pour les univers décalés, promettant un film avec beaucoup de références pop, de belles images et les cartes classiques des comédies d'action. Les premières images laissent entrevoir un mélange de sérieux et de second degré, avec des inspirations issues du manga, du cinéma japonais et de la culture geek.

Date de sortie de Yoroï : ce qu'on sait déjà

La sortie de Yoroï est prévue pour le 29 octobre, soit en plein pendant les vacances de la Toussaint. Pour l'instant, peu d'informations ont filtré sur le casting secondaire ou la bande-son, mais le projet suscite déjà une grande curiosité sur les réseaux sociaux.