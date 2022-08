Caen. 2 500 fans d'Orelsan ont répondu présent pour la diffusion de son film

Les fans d'Orelsan étaient enchantés ! Près de 2 500 personnes étaient présentes samedi 6 août à 22heures, pour la diffusion du film du rappeur caennais et du réalisateur français Christophe Offenstein dans la cour du château de Caen. Plaids, transats et pique-niques étaient de sortie pour profiter au mieux de la séance.

En amont, la discographie d'Orelsan a résonné dans le jardin du château, pour le plus grand bonheur de tous les fans présents. C'est ensuite que dans un calme presque total, le film Comment c'est loin a été diffusé. On pouvait alors entendre quelques voix murmurer les paroles des chansons du duo Orelsan et Gringe, les héros du film. Après la projection, les fans ont exprimé leur joie d'avoir été présents à cette soirée : "Pouvoir assister à cette projection du film d'Orelsan au sein du château de sa ville de résidence est un privilège. Reconnaître les lieux que les acteurs arpentent, ainsi que de pouvoir réécouter cet album des Casseurs Flowters est un sentiment particulier. Tous les fans d'Orelsan n'ont pu qu'adorer ce moment."