People. La règle inattendue qu'Orelsan s'impose désormais pour ne jamais laisser sa vie de famille passer au second plan

Rares sont les moments où Orelsan accepte d'ouvrir la porte de son intimité. Pourtant, dans une récente rencontre avec Hugo Décrypte, le rappeur de 43 ans s'est autorisé quelques confidences sur son quotidien familial, bouleversé depuis la naissance de son fils en 2023. Loin de l'image d'une vie entièrement absorbée par la musique, il assume désormais un rôle de père qui structure tout son emploi du temps.

Ahélya, un pilier à l'abri des projecteurs

Marié depuis 2021 à Ahélya Randriambolaina, rencontrée à l'époque sur MSN, Orelsan insiste sur l'importance de ce couple construit hors de toute exposition médiatique. Ahélya demeure extrêmement discrète mais son rôle dans l'équilibre de l'artiste est central.

"Ma femme est hyper cool", confie-t-il. Un soutien sans faille, essentiel pour naviguer entre projets artistiques lourds et moments en famille. Leur choix : préserver leur intimité, en assumant une vie loin des caméras malgré la notoriété.

Paternité et nouvelle organisation : un quotidien repensé

Depuis qu'il est devenu père, l'interprète de La Fête est finie a revu toute sa manière de travailler. Lui qui n'avait "jamais eu d'agenda, même au collège", a désormais un planning strict : courses, rendez-vous, tâches administratives, et tout ce qui relève du quotidien d'un bébé.

Cette nouvelle discipline n'est pas une contrainte mais une adaptation nécessaire pour rester un père présent, même en pleine création artistique. Lorsqu'il est avec son fils (désormais fan de ses chansons, raconte-t-il amusé) il coupe tout : "Je ne pense pas au travail. Je suis là uniquement pour lui."

Un cinquième album et un film menés depuis la maison

Entre l'élaboration de son cinquième album La Fuite en avant et l'écriture de Yoroï, le film dont il est aussi l'acteur, Orelsan a pu compter sur un avantage rare : travailler majoritairement depuis chez lui avec son équipe. Une façon de garder un pied dans chaque monde, sans sacrifier l'un pour l'autre.

Une tournée réorganisée pour protéger l'équilibre familial

Avec une tournée colossale prévue dès janvier 2026, incluant quinze festivals d'été et dix dates consécutives à l'Accor Arena en décembre, Orelsan a imposé une condition claire à son équipe : rester plus longtemps dans chaque ville.

Ce choix lui permet de retrouver sa femme et leur petit garçon autant que possible, même en pleine série de concerts. Une manière de concilier ambition scénique et présence affective, un compromis que son entourage a accepté sans hésiter.