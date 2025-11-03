Calvados. Orelsan : un an d'images inédites bientôt sur Prime Video dans un nouveau documentaire réalisé par son frère

Après le succès de Montre Jamais Ça à Personne, Orelsan et son frère Clément Cotentin remettent ça. Le réalisateur a suivi le rappeur durant douze mois de tournage, retraçant chaque étape de la fabrication de son tout premier long-métrage, Yoroï. Entre doutes, créativité et travail d'équipe, la série documentaire Yoroï, un an dans l'armure dévoile une aventure artistique et fraternelle hors du commun.

Attendue le 28 novembre 2025 sur Prime Video, cette nouvelle production s'annonce comme un témoignage sur le processus créatif d'un artiste complet, entre musique, cinéma et introspection.

De la scène au cinéma : une année très intense pour Orelsan

Ces derniers mois, Orelsan a enchaîné les projets. L'annonce d'une tournée, la sortie de son nouvel album La Fuite en avant et celle de son film Yoroï le 29 octobre dernier, l'artiste normand continue de surprendre.

Ce film, imaginé avec le réalisateur David Tomaszewski, mêle inspirations japonaises, mythologie et modernité. Le documentaire de Clément Cotentin viendra compléter cette œuvre en montrant l'envers du décor, qui annonce déjà tension, humour et moments d'émotion.

Prime Video mise sur le succès du duo Cotentin

Prime Video a flairé le bon filon. Après le triomphe du premier documentaire consacré au rappeur, la plateforme mise à nouveau sur le charisme (et la complicité plus qu'apparente) du duo Orelsan-Clément Cotentin. Les spectateurs découvriront une bande-annonce exclusive dans les prochaines semaines avant la mise en ligne officielle.

Cette sortie s'inscrit dans la continuité du succès d'Orelsan, dont la carrière s'étend désormais bien au-delà de la musique. Une preuve supplémentaire que le rappeur de Caen n'a pas fini de surprendre ses fans.

