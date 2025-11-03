En ce moment Bad Dreams Teddy SWIMS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Calvados. Orelsan : un an d'images inédites bientôt sur Prime Video dans un nouveau documentaire réalisé par son frère

Société. Le rappeur caennais Orelsan revient sous les projecteurs avec "Yoroï, un an dans l'armure", une série documentaire signée par son frère Clément Cotentin. Disponible dès le 28 novembre 2025 sur Prime Video, elle promet de plonger les fans dans les coulisses de la création du film Yoroï.

Publié le 03/11/2025 à 17h15 - Par Mathilde Rabaud
Calvados. Orelsan : un an d'images inédites bientôt sur Prime Video dans un nouveau documentaire réalisé par son frère
Une immersion totale dans les coulisses du film Yoroï. - Orelsan sur instagram

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après le succès de Montre Jamais Ça à Personne, Orelsan et son frère Clément Cotentin remettent ça. Le réalisateur a suivi le rappeur durant douze mois de tournage, retraçant chaque étape de la fabrication de son tout premier long-métrage, Yoroï. Entre doutes, créativité et travail d'équipe, la série documentaire Yoroï, un an dans l'armure dévoile une aventure artistique et fraternelle hors du commun.

A lire aussi. People. Orelsan surprend tout le monde : il révèle qu'il est papa depuis deux ans… et que son fils apparaît dans son film !

Attendue le 28 novembre 2025 sur Prime Video, cette nouvelle production s'annonce comme un témoignage sur le processus créatif d'un artiste complet, entre musique, cinéma et introspection.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par OrelSan (@orelsan)

De la scène au cinéma : une année très intense pour Orelsan

Ces derniers mois, Orelsan a enchaîné les projets. L'annonce d'une tournée, la sortie de son nouvel album La Fuite en avant et celle de son film Yoroï le 29 octobre dernier, l'artiste normand continue de surprendre.

A lire aussi. Orelsan première tête d'affiche du festival Beauregard 2026 ! Les billets déjà en vente

Ce film, imaginé avec le réalisateur David Tomaszewski, mêle inspirations japonaises, mythologie et modernité. Le documentaire de Clément Cotentin viendra compléter cette œuvre en montrant l'envers du décor, qui annonce déjà tension, humour et moments d'émotion.

Prime Video mise sur le succès du duo Cotentin

Prime Video a flairé le bon filon. Après le triomphe du premier documentaire consacré au rappeur, la plateforme mise à nouveau sur le charisme (et la complicité plus qu'apparente) du duo Orelsan-Clément Cotentin. Les spectateurs découvriront une bande-annonce exclusive dans les prochaines semaines avant la mise en ligne officielle.

Cette sortie s'inscrit dans la continuité du succès d'Orelsan, dont la carrière s'étend désormais bien au-delà de la musique. Une preuve supplémentaire que le rappeur de Caen n'a pas fini de surprendre ses fans.

Date de sortie et diffusion

  • Titre : Orelsan : Yoroï, un an dans l'armure
  • Diffusion : à partir du 28 novembre 2025
  • Plateforme : Prime Video
  • Réalisation : Clément Cotentin
  • Durée : série documentaire en plusieurs épisodes

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Maxi cosy
Maxi cosy Carcagny (14740) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Calvados. Orelsan : un an d'images inédites bientôt sur Prime Video dans un nouveau documentaire réalisé par son frère
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple