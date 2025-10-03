En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Orelsan habite dans la demeure historique d'un ancien maire normand

Société. Orelsan, rappeur emblématique de Caen, a élu domicile à Ver-sur-Mer, dans une maison à l'histoire marquante. Cette demeure, qui fut celle du maire Jean-Claude Mouton pendant plus de trente ans, devient aujourd'hui le nouveau refuge du musicien, confirmant son attachement profond à la Normandie.

Publié le 03/10/2025 à 17h05 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Orelsan habite dans la demeure historique d'un ancien maire normand
Orelsan vit désormais dans la maison de l'ex-maire de Ver-sur-Mer. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'artiste de 41 ans a fait l'acquisition d'une maison emblématique de Ver-sur-Mer, petite commune du Calvados. Selon le Journal de la Maison, cette bâtisse de caractère a longtemps appartenu à Jean-Claude Mouton, maire de la commune de 1983 à 2014, disparu en 2023. Sa mémoire reste associée à de nombreux projets locaux qui ont marqué plusieurs générations d'habitants.

Un retour aux sources en Normandie

Orelsan n'a jamais caché son attachement à la région. Originaire d'Alençon puis Caen, il cite régulièrement la Normandie dans ses textes et ses interviews. Sa série documentaire Montre jamais ça à personne en est un témoignage. En s'installant à Ver-sur-Mer, loin de l'agitation parisienne, il confirme un retour aux sources, entre campagne et bord de mer.

Un manoir discret et préservé des regards

Nichée au cœur d'un vaste parc arboré, la maison combine authenticité architecturale et grande superficie. Toujours selon le Journal de la Maison, elle offre à Orelsan un cadre de vie intimiste, loin des caméras et de la foule. Ce choix traduit aussi une recherche de sérénité, dans une commune à taille humaine où la discrétion reste possible.

Une vie entre Normandie et Paris

Si la Normandie lui offre un refuge tranquille, Orelsan garde un pied dans la capitale. Son appartement parisien, aménagé dans un ancien atelier d'artiste, reflète son univers créatif : mobilier dépareillé, murs bruts et ambiance singulière. Cet équilibre entre inspiration urbaine et calme normand semble nourrir ses projets.

Orelsan, toujours au cœur de l'actualité

Côté carrière, l'artiste prépare un retour remarqué. Attendu au cinéma avec le film Yoroï le 29 octobre 2025, il a annoncé une série de dix concerts à l'Accor Arena, du 9 au 20 décembre 2026 ainsi qu'une tournée dans toute la France. Une effervescence artistique qui contraste avec le calme retrouvé à Ver-sur-Mer.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
Cruche en grès à eau de vie
Cruche en grès à eau de vie Hettange-Grande (57330) 300€ Découvrir
CPL METRONIC Netsocket
CPL METRONIC Netsocket Hettange-Grande (57330) 40€ Découvrir
Passerelle APsystems
Passerelle APsystems Hettange-Grande (57330) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. Orelsan habite dans la demeure historique d'un ancien maire normand
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple