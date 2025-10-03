Insolite. Orelsan habite dans la demeure historique d'un ancien maire normand

L'artiste de 41 ans a fait l'acquisition d'une maison emblématique de Ver-sur-Mer, petite commune du Calvados. Selon le Journal de la Maison, cette bâtisse de caractère a longtemps appartenu à Jean-Claude Mouton, maire de la commune de 1983 à 2014, disparu en 2023. Sa mémoire reste associée à de nombreux projets locaux qui ont marqué plusieurs générations d'habitants.

Un retour aux sources en Normandie

Orelsan n'a jamais caché son attachement à la région. Originaire d'Alençon puis Caen, il cite régulièrement la Normandie dans ses textes et ses interviews. Sa série documentaire Montre jamais ça à personne en est un témoignage. En s'installant à Ver-sur-Mer, loin de l'agitation parisienne, il confirme un retour aux sources, entre campagne et bord de mer.

Un manoir discret et préservé des regards

Nichée au cœur d'un vaste parc arboré, la maison combine authenticité architecturale et grande superficie. Toujours selon le Journal de la Maison, elle offre à Orelsan un cadre de vie intimiste, loin des caméras et de la foule. Ce choix traduit aussi une recherche de sérénité, dans une commune à taille humaine où la discrétion reste possible.

Une vie entre Normandie et Paris

Si la Normandie lui offre un refuge tranquille, Orelsan garde un pied dans la capitale. Son appartement parisien, aménagé dans un ancien atelier d'artiste, reflète son univers créatif : mobilier dépareillé, murs bruts et ambiance singulière. Cet équilibre entre inspiration urbaine et calme normand semble nourrir ses projets.

Orelsan, toujours au cœur de l'actualité

Côté carrière, l'artiste prépare un retour remarqué. Attendu au cinéma avec le film Yoroï le 29 octobre 2025, il a annoncé une série de dix concerts à l'Accor Arena, du 9 au 20 décembre 2026 ainsi qu'une tournée dans toute la France. Une effervescence artistique qui contraste avec le calme retrouvé à Ver-sur-Mer.