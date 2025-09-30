Insolite. "Il faut toujours que je fasse ça avant de jouer" : les secrets surprenants de Valérie Lemercier avant de monter sur scène

Sur le plateau du Papotin samedi 20 septembre, émission diffusée sur France 2, une spectatrice demande à Valérie Lemercier comment elle gère la pression avant d'entrer sur scène. La réponse est immédiate : le trac fait partie de sa vie, et même davantage qu'à ses débuts. "J'ai encore plus le trac aujourd'hui que quand j'étais plus jeune", confie-t-elle. Loin de le considérer comme un handicap, elle reconnaît que cette montée d'adrénaline est devenue un moteur, presque agréable par moments.

Des rituels insolites pour conjurer la peur

Si certains se contentent de respirations ou d'exercices de concentration, Valérie Lemercier préfère une série de gestes insolites. Toujours entrer en scène par la gauche, écrire "bonne chance" sous son pied, déposer quelques gouttes de parfum dans ses oreilles : autant de petits tocs assumés qui l'aident à se sentir prête. Et avant chaque représentation, un passage obligé par une chanson de Georges Moustaki, devenue un rituel rassurant.

Une identité profondément normande

Née le 9 mars 1964 à Dieppe, en Seine-Maritime, Valérie Lemercier a grandi dans la campagne cauchoise, à Gonzeville. Son père, propriétaire terrien et maire du village, lui a transmis l'attachement à la ruralité normande. L'actrice garde de cette enfance entourée de ses trois sœurs une simplicité et une authenticité qui marquent encore son style. Malgré une carrière parisienne, elle revient régulièrement en Normandie, où elle possède une maison pour se ressourcer au calme.

Des racines locales toujours présentes

Avant de rejoindre Paris pour poursuivre le théâtre à 18 ans, elle a étudié au Conservatoire de Rouen. Ses origines se reflètent dans son humour, son regard sur la société et certaines de ses œuvres, où la Normandie s'invite en filigrane. Ses attaches locales nourrissent son identité artistique et renforcent l'image d'une femme fidèle à son territoire.

Un témoignage à savourer en replay

Ces confidences sur le trac et les rituels personnels de Valérie Lemercier font partie des moments marquants des Rencontres du Papotin. Pour les curieux, l'émission reste disponible en replay jusqu'au 29 septembre 2026.