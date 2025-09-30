En ce moment Try PINK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. "Il faut toujours que je fasse ça avant de jouer" : les secrets surprenants de Valérie Lemercier avant de monter sur scène

Société. La Normande Valérie Lemercier surprend en dévoilant ses rituels insolites pour apprivoiser le trac : parfum dans les oreilles, chanson de Moustaki et porte-bonheur caché sous le pied… Autant dire que c'est insolite !

Publié le 30/09/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. "Il faut toujours que je fasse ça avant de jouer" : les secrets surprenants de Valérie Lemercier avant de monter sur scène
Valérie Lemercier révèle ses rituels inattendus pour apprivoiser le trac - France Télévision - capture d'écrn

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Sur le plateau du Papotin samedi 20 septembre, émission diffusée sur France 2, une spectatrice demande à Valérie Lemercier comment elle gère la pression avant d'entrer sur scène. La réponse est immédiate : le trac fait partie de sa vie, et même davantage qu'à ses débuts. "J'ai encore plus le trac aujourd'hui que quand j'étais plus jeune", confie-t-elle. Loin de le considérer comme un handicap, elle reconnaît que cette montée d'adrénaline est devenue un moteur, presque agréable par moments.

Des rituels insolites pour conjurer la peur

Si certains se contentent de respirations ou d'exercices de concentration, Valérie Lemercier préfère une série de gestes insolites. Toujours entrer en scène par la gauche, écrire "bonne chance" sous son pied, déposer quelques gouttes de parfum dans ses oreilles : autant de petits tocs assumés qui l'aident à se sentir prête. Et avant chaque représentation, un passage obligé par une chanson de Georges Moustaki, devenue un rituel rassurant.

Une identité profondément normande

Née le 9 mars 1964 à Dieppe, en Seine-Maritime, Valérie Lemercier a grandi dans la campagne cauchoise, à Gonzeville. Son père, propriétaire terrien et maire du village, lui a transmis l'attachement à la ruralité normande. L'actrice garde de cette enfance entourée de ses trois sœurs une simplicité et une authenticité qui marquent encore son style. Malgré une carrière parisienne, elle revient régulièrement en Normandie, où elle possède une maison pour se ressourcer au calme.

Des racines locales toujours présentes

Avant de rejoindre Paris pour poursuivre le théâtre à 18 ans, elle a étudié au Conservatoire de Rouen. Ses origines se reflètent dans son humour, son regard sur la société et certaines de ses œuvres, où la Normandie s'invite en filigrane. Ses attaches locales nourrissent son identité artistique et renforcent l'image d'une femme fidèle à son territoire.

Un témoignage à savourer en replay

Ces confidences sur le trac et les rituels personnels de Valérie Lemercier font partie des moments marquants des Rencontres du Papotin. Pour les curieux, l'émission reste disponible en replay jusqu'au 29 septembre 2026.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. "Il faut toujours que je fasse ça avant de jouer" : les secrets surprenants de Valérie Lemercier avant de monter sur scène
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple