César du cinéma. La Cauchoise Valérie Lemercier fait le plein de nominations

L'actrice Valérie Lemercier, originaire de Gonzeville en Seine-Maritime, fait le plein de nominations aux César 2022 du cinéma pour son film Aline, librement inspiré de la vie de Céline Dion.

La Cauchoise est en lice dans pas moins de dix catégories, dont celles du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice. Seuls Illusions perdues (15 nominations) et Annette (11 nominations) font mieux. Les deux comédiens québécois qui donnent la réplique à Valérie Lemercier en interprétant l'époux et la mère de la chanteuse, Sylvain Marcel et Danielle Fichaud, sont chacun nommés pour le trophée de meilleur(e) acteur/actrice dans un second rôle.

Dieppe à l'honneur

Debout les femmes !, de François Ruffin, est nommé dans la catégorie "Meilleur documentaire". Le film a été en grande partie tourné à Dieppe, où le réalisateur suit plusieurs accompagnants d'élèves en situation de handicap mais aussi des auxiliaires de vie, dans cette commune qui a créé un service municipal d'aide à domicile.

Pas de nomination, en revanche, pour Albatros, du Cauchois Xavier Beauvois, tourné à Fécamp, Etretat et Le Havre, malgré la prestation touchante de Jérémie Rénier dans le rôle principal.

Rien non plus pour Barbaque de Fabrice Eboué, qui avait recréé une boucherie dans une zone commerciale de Gonfreville-l'Orcher pour son film.

La cérémonie des César se tiendra le vendredi 25 février à L'Olympia et sera diffusée en clair sur Canal Plus.