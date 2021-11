Pays de Caux. Leur ferme a servi de décor pour le film Albatros

Albatros, le dernier film de Xavier Beauvois, est sorti sur les grands écrans mercredi 3 novembre. Le réalisateur, Grand prix du festival de Cannes 2010 pour Des hommes et des dieux, a entièrement tourné dans le pays de Caux, entre Fécamp et Etretat pour l'essentiel. L'histoire d'Albatros est celle d'un agriculteur tentant de se suicider et qui est tué accidentellement par un gendarme. Ce dernier a du mal à vivre avec ça.

Les scènes avec l'agriculteur ont été tournées dans une ferme d'Auberville-la-Renault, une ferme cauchoise typique tenue par Sandrine et Denis Lecacheur, une ferme familiale. Le couple n'est pas habitué aux tournages mais n'a pas hésité à ouvrir ses portes. Les équipes du film ont envahi leur ferme pendant une semaine, en novembre 2019. Sandrine et Denis ont été impressionnés par le nombre de personnes présentes sur un tournage. Il a certes fallu s'adapter (décalage des traites et autres travaux), mais le couple ne regrette rien. Le tournage leur a laissé des souvenirs.