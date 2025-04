People. "C'est un sujet tabou" : mais de quoi parle le prochain film de la réalisatrice Normande Valérie Lemercier ?

Originaire de Dieppe, élevée à Gonzeville dans le canton d'Yvetot, Valérie Lemercier a toujours su surprendre. Fille d'agriculteurs devenue star, elle a fait ses premières armes au conservatoire de Rouen avant de monter sur les planches, caméra au poing et humour à fleur de peau. Aujourd'hui, elle revient en force avec un projet… coup de Bistouri.

"Bistouri" : une satire piquante sur la chirurgie esthétique

Dans une interview diffusée sur BFMTV mardi 15 avril, Valérie Lemercier a levé le voile sur Bistouri, son prochain film en tant que réalisatrice. Et autant dire que ça ne sera pas une comédie romantique toute mignonne : "Je vais jouer une actrice dont la chirurgie esthétique va être quelque peu ratée."

Voilà, c'est dit. Un pitch acide qui promet un regard sans filtre sur une industrie du paraître qui ne fait pas de cadeaux, surtout aux femmes.

"C'est un sujet tabou" : pourquoi elle a voulu en parler

Ce nouveau long-métrage est né d'un constat simple, que Valérie formule avec le franc-parler qu'on lui connaît :

"Tout le monde, même les filles de 20 ans, se questionne. Comment voulez-vous que nous, à trois fois plus, on ne se questionne pas ?"

Toujours selon l'interview à BFMTV, la comédienne de 61 ans assume vouloir aborder de front ce sujet souvent étouffé. Et avec humour, bien sûr. Elle a le chic pour viser juste. Et elle ne compte pas lisser son discours.

Une actrice marquée par les remarques… depuis l'école

Ce film, c'est aussi une façon pour elle de parler d'un vécu très personnel. Valérie Lemercier n'a jamais été "la belle fille de l'école". Dans une interview à Gala en 2021, elle confiait :

"J'ai été complexée par mon physique. Une tante m'a même dit en face que je n'étais pas jolie du tout."

Et les vacheries ne se sont pas arrêtées là : "A l'école, un mec a sorti : 'Avec un oreiller sur la tête, ça ira !'" "Quand j'ai commencé à jouer, on m'a balancé : 'La chirurgie esthétique, c'est pas fait pour les chiens !'" Des piques blessantes qu'elle a transformées en force… et en scénario.

Entre comédie, malaise et vérité : Valérie Lemercier frappe fort

Avec Bistouri, Valérie Lemercier compte bien casser les codes et les idées reçues. Après Aline, qui revisitait la vie de Céline Dion, elle s'attaque à une autre icône : la femme dans le monde du spectacle, vieillissante, transformée, critiquée. Mais toujours debout. Et comme elle le résume si bien : "Ce n'est pas très grave. Aujourd'hui, la mode, le style, ça aide à s'aimer."

Et en attendant ? Elle brille dans "Aimons-nous vivants"

Avant de passer derrière la caméra, Valérie Lemercier est à l'affiche de Aimons-nous vivants, en salles mercredi 16 avril. Elle y partage l'écran avec Gérard Darmon dans une comédie romantique douce-amère sur la fin de vie et le goût de l'amour.

Mais une chose est sûre : entre ce rôle tendre et son prochain film au scalpel, la Normande prouve qu'à 61 ans, elle est plus libre, drôle et inspirée que jamais.