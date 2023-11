Culture. La Normande Valérie Lemercier présidera les Césars 2024

La nouvelle est officiellement tombée. La Normande Valérie Lemercier sera la présidente de la 49e cérémonie des Césars 2024. Canal+ associé à l'Académie des Césars ont choisi l'actrice et réalisatrice pour la qualité et le prestige de sa carrière. Selon eux, cette "figure indissociable du cinéma" et "de l'histoire des Césars" était la candidate toute désignée pour officier le 23 février 2024.

Il faut dire que Valérie Lemercier connaît la mécanique des Césars par cœur puisqu'elle a été trois fois la maîtresse de cérémonie, en 2006, 2007 et 2010. Celle qui est originaire du Pays de Caux a également remporté trois Césars sur l'ensemble de sa carrière dont le dernier pour Aline, le film inspiré de la vie de Céline Dion, qu'elle a réalisé en 2022.

Cette fois, elle sera donc de l'autre côté du miroir. L'ouverture et la fermeture de cette soirée d'exception promettent d'être à la hauteur du personnage.