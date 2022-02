Hors Normandie. Le palmarès complet de la cérémonie des Oscars 2017

Dans la nuit de dimanche à lundi, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a récompensé les meilleurs films, artistes et techniciens de films de l'année écoulée.

Moonlight décroche le prix convoité de meilleur film,mais La La Land se console avec 6 statuettes dont meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleure musique originale et meilleure chanson originale.

On retiendra de cette cérémonie une boulette au moment de l'annonce du meilleur film, une mauvaise enveloppe a été donnée sur scène, entraînant le nom du mauvais gagnant (La La Land a été annoncé avant d'être rectifié pour Moonlight) et l'hommage aux disparus 2016 comme Carrie Fisher et Kenny Baker, Princesse Leia et RD-D2 dans Star Wars.

Voici les vainqueurs:

Meilleur film : Moonlight

Meilleure actrice : Emma Stone pour La La Land

Meilleur acteur : Casey Affleck pour Manchester by the Sea

Meilleur réalisateur : Damien Chazelle pour La La Land

Meilleur scénario original : Manchester by the Sea

Meilleur scénario adapté : Moonlight

Meilleur acteur dans un second rôle : Mahershala Ali pour Moonlight

Meilleurs maquillage et coiffures : Suicide Squad

Meilleurs costumes : Les animaux fantastiques

Meilleur film documentaire : O. J. Made in America

Meilleur montage sonore : Premier contact

Meilleur mixage sonore : Tu ne tueras point

Meilleure actrice dans un second rôle : Viola Davis pour Fences

Meilleur film en langue étrangère : Le Client

Meilleur court-métrage d'animation : Piper (Pixar)

Meilleur long-métrage d'animation : Zootopie (Disney)

Meilleurs décors : La La Land

Meilleurs effets spéciaux : Le Livre de la jungle

Meilleur montage : Tu ne tueras point

Meilleur court-métrage documentaire : White Helmets

Meilleur court-métrage de fiction : Sing

Meilleure photographie : La La Land

Meilleure musique originale : La La Land

Meilleure chanson originale : City of Stars, La La Land

