Hors Normandie. Marie-Francine, une comédie passe-partout

Aujourd'hui, je vous parle de Marie-Francine, un film de et avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit et Denis Podalydès.

Dans ses interviews, Valérie Lemercier dit ne pas savoir tout à fait quelle catégorie de film elle a tournée : comédie romantique ? Comédie pure ? Et cela se ressent malheureusement à l'écran, je n'ai pas su sur quel pied danser. Tantôt pertinent, tantôt déjà-vu, le film n'est pas égal. Là où j'ai trouvé qu'elle s'en sortait le mieux, c'est sur l'aspect romantique du film. La " tension " qui habite Valérie Lemercier et Patrick Timsit lors de leurs premiers rendez-vous est très bien filmée. Que l'on soit des adolescents ou des quinquagénaires, c'est la même électricité qui se dégage.

Des adultes ayant eu une vie de famille qui reviennent chez leurs parents suite à des coups durs est un phénomène qui se multiplie, ce n'est donc pas la première fois que ce thème est traité au cinéma. Nous n'avons donc pas la fraîcheur de la découverte mais les situations semblent totalement plausibles et c'est cela qui est drôle. Ce qui ne m'a pas enchanté plus que ça, c'est l'ambiance générale qui se dégage du film. Il y a effectivement des passages rigolos, mais le sourire ne reste pas accroché au visage. J'ai trouvé certains passages longuets, c'était trop en dents de scie pour que le film me laisse une impression durable.

L'un des aspects qui m'a le plus dérangée est la façon dont est traité le personnage de Patrick Timsit. Il a l'air d'être un bon gars mais les dialogues sonnent parfois faux, pas en adéquation avec la situation. Ce qui me faisait parfois sortir du film. Qu'apporte par exemple sa mauvaise entente avec son patron ? Je n'ai pas tout suivi.

Marie-Francine est une comédie qui comporte quelques bons passages mais qui ne marque pas les esprits. Ce n'est pas le meilleur de Valérie Lemercier, mais cela reste un moyen de se étendre devant le grand écran. Marie-Francine, c'est en ce moment au cinéma.

