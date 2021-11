Le film du jour: Les gazelles

Je vous parle aujourd'hui d'une comédie française sur les femmes trentenaires célibataires et citadines. C'est le film « Les gazelles ». On suit Marie, une femme paumée.

Comme pourrait nous le laisser croire le film, ce n'est pas la vie de couple qui ennuie Marie mais plutôt l'absence de fiestas car son nouveau statut de célibataire est prétexte à tout un tas de soirées avec ses nouvelles copines célibataires. Ce que je trouve dommage, car un vrai fêtard c 'est celui qui fait la fête pour la fête et non pour « Pécho » comme on dit.

Une fois cette mise au point faite, on peut dire qu'on s'amuse beaucoup devant ce film ! Les situations sont comiques, les actrices sont parfaites dans le rôle des copines sans complexes et sûres d'elles.

Il y a la mère célibataire, la quarantenaire, la dépressive, celle attirée par les hommes bien plus vieux qu 'elle... Tout est bien ancré dans l'air du temps, c'est très frais et nous aurions pu toutes se retrouver dans l'une ou l'autre de ces situations.

Que ce soit le retour chez les parents après la rupture, les gueules de bois en semaine, les mauvais coups ou autres, on prend plaisir à suivre cette tranche de vie même si l'actrice principale n'est pas la plus attachante de la bande.



Côté technique en revanche, tout n'est pas rose. Le début du film est très bien fait, avec un système de crédits qui s'intègre parfaitement à l'image mais les états d'âme de l'héroïne sont assez confus. C'est comme si elle regardait en accéléré certains passages de sa vie, et les dialogues entendus ne correspondent pas toujours aux images montrées. Cela nous fait plus sortir du film qu'autre chose, le choix n'est pas des plus judicieux.



En bref, une bonne comédie française où les femmes montrent aussi leur sens de la fête au cinéma. Un film sur l'amitié et non l'amour à voir dès à présent dans les salles.