Hors Normandie. Alibi.com, une bonne comédie française

Aujourd'hui, je vous parle d'Alibi.com de et avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Didier Bourdon et Nathalie Baye.

Philippe Lacheau reprend une partie de son équipe de Babysitting pour une nouvelle comédie. Cette fois, c'est lui le patron, d'une boîte pas comme les autres: fournir des excuses bidons pour couvrir ses clients sur toutes sortes de sujets. Le début du film nous montre plusieurs exemples des efforts déployés par alibi.com pour couvrir ses clients. Et cela fait bien partir le film car c'est drôle dès le départ. Après cette introduction amusante, le film part dans une dimension plus classique, mais le rire ne m'a pas quittée. Les situations, souvent extrêmes, s'enchaînent pour notre plus grand plaisir.

Côté casting, les seconds rôles sont assez incroyables, notamment Tarek Boudali. Par contre, j'ai toujours autant de mal avec l'acteur principal Philippe Lacheau. Déjà dans Babysitting, j'étais gênée par son jeu d'acteurs, que je trouve assez limité et qui parfois me fait sortir du film. En revanche, je trouve ses idées supers, il a le sens de la comédie, ça ne fait aucun doute.

Alibi.com est un film drôle, parfait pour se détendre et passer un bon moment dans les salles obscures. C'est à voir en ce moment au cinéma, et n'hésitez pas à rester durant le générique pour écouter l'intégralité de la chanson de " la maîtresse ".

A LIRE AUSSI.

Golden Globes: ode à Hollywood, l'enfance et Isabelle Huppert

Défilé de stars sur le tapis rouge des Golden Globes