Cinéma. Jojo Rabbit, une pépite cinématographique

Le Néo-Zélandais Taika Waititi a choisi d'adapter le livre Le Ciel en cage de Christine Leunens, publié en 2004. Un livre où le nazisme nous est montré à travers les yeux d'un petit garçon allemand.

Cela commence de façon très brutale, la haine suinte des enfants que nous voyons à l'écran, car cela fait des années qu'ils absorbent la propagande. Ce qu'on voit et entend à l'écran est révoltant, mais dynamisé par la bande-son pop et la façon de filmer comme un clip de musique. Personnellement, j'ai eu l'impression d'un duel d'émotions : d'un côté j'étais scandalisée et de l'autre j'étais emportée par cette ambiance qui donne envie de faire la fête. C'est le tour de force de Taika Waititi tout au long de ce film.

Il nous promène par le bout du nez, du début à la fin, et m'a fait ressentir ce qu'il voulait. À coups de musiques, de dialogues, et surtout d'énormément de fantaisie au sens noble, j'ai été subjuguée.

Le délire du réalisateur est immense, son Hitler imaginaire est complètement farfelu et décalé. Il m'a fait exploser de rire. Les situations dans lesquelles il emmène tous ses personnages sont pleines de poésie et très puissantes. Le rire coupable que j'ai ressenti au début s'est mué en tendresse, puis en révolte et en réflexion.

Taika Waititi a su tout exploiter au maximum. Le côté ultra-décalé du film permet à ce sujet qu'est le nazisme d'être traité d'une façon originale alors qu'on ne compte plus les films qui en parlent. Ce n'est pas parce que l'on rit beaucoup que le message ne passe pas, il est au contraire sublimé.

Les acteurs sont très impliqués et collent parfaitement à l'histoire, c'était un plaisir de les voir tous évoluer ensemble. La bande-son incroyable et anachronique apporte aussi beaucoup à l'histoire.

Jojo Rabbit est un film incroyable, qu'il ne faut surtout pas manquer. Taika Waititi a reçu l'Oscar de la meilleure adaptation pour ce film, il le mérite amplement. C'est en ce moment au cinéma.