Avé César, un film qui rime avec ennui

Aujourd'hui je vous parle du film des frères Coen : la comédie « Avé César » avec un beau casting (George Clooney, Josh Brolin, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson...)

Avé César se déroule durant « l'âge d'or » d'Hollywood, les années 50-60. Nous y suivons la vie d'un studio depuis les « coulisses ». Le métier du protagoniste principal , tout arranger pour étouffer les scandales et veiller au bon fonctionnement des tournages est intéressant. En revanche, la façon de nous le montrer dans Avé César ne l'est pas. Ce film est d'une longueur interminable, je m'y suis ennuyée 90% du temps.

J'ai eu un frémissement d'épaules et un sourire. Durant tout le film. Maigre bilan pour ce qui est censé être une comédie.

Ce n'est donc pas drôle et en plus le scénario n'est pas captivant. Il y a 2-3 scènes qui ont éveillé mon intérêt mais là j'ai clairement l'impression que tous ces acteurs talentueux se sont réunis car tourner pour les Frères Coen fait bien sur un CV.

L'impression que j'ai eu , c'est que ça pourrait éventuellement faire sourire les professionnels du cinéma qui se retrouveront peut-être dans les différentes caricatures qui nous sont montrées comme la secrétaire, la journaliste, l'acteur coureur de jupons, le réalisateur intello etc. Mais faire d'une private joke un film... ce n'est pas très pertinent.

Avé César est un film qui se traîne en longueurs, rempli d'une pléiade d'acteurs célèbres qui ne nous feront jamais décoller et très peu rire. C'est un film dont on peut aisément se passer et regarder plutôt des anciens films de la filmo des frères Coen pour se remonter le moral.