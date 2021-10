A la poursuite de demain, un film optimiste

Disney nous propose un nouveau film, avec de vrais acteurs et non des moindres. Il y a George Clooney, Hugh Laurie (Dr House) mais aussi Britt Robertson (Under the dome). Bienvenue « à la poursuite de demain » !

Ce film commence sur les chapeaux de roues dans l'émerveillement. C'est une ode à l'imagination et au rêve. Ce film a ce vent de fraîcheur si souvent absent en ce moment dans les salles obscures.

La première partie est vraiment très réussie , avec des surprises à chaque instant. Lorsque l'on découvre la ville de Tommorowland, nos yeux s'illuminent. Nous sommes transportés dans la citadelle du jeu vidéo Mass Effect, un mix entre New York et Coruscant de Star Wars avec un peu de Stargate Atlantis, bref un chef d’œuvre de science-fiction et un régal pour les yeux.

Le mystère qui entoure cette ville incroyable et les interrogations sur le rôle à jouer de la jeune Casey rendent cette première moitié de film très excitante. Ensuite arrive une scène mémorable à Paris et le début des réponses. Il est vrai que le charme tombe légèrement dans la 2ème partie, qui s'apparente plus à un film classique. Certains seront gênés par une morale trop directe, mais il ne faut pas oublier que c'est un film jeunesse à la base alors rien d'étonnant à cela. De plus, le message délivré est pertinent alors pourquoi se priver !

Le petit reproche que l'on peut faire à ce film est finalement le manque d'émotion que nous transmettent les personnages. Non pas par un manque de talent des acteurs mais les scènes entre les héros, même les plus chargées d'émotion, ne nous touchent pas vraiment. Il manque ce petit truc pour faire passer « A la poursuite de demain » de bon film à grand film.

Côté casting, le public avait pu faire connaissance avec Britt Robertson dans la série Under the dome (la saison 2 a été diffusée il y a quelques mois sur M6). Elle montre un remarquable talent et assure tout au long du film, pas désarçonnée de tourner avec George Clooney. Un talent qu'on devrait bientôt retrouver dans d'autres long-métrages.

A la poursuite de demain est un film optimiste, plein de fraîcheur et de belles idées. Il permet de s'évader et de retrouver l'espoir. C'est un film pour tous ceux qui veulent quitter quelques dizaines de minutes le climat anxiogène ambiant et se laisser aller à penser à un futur heureux. Un film qui malgré quelques références scientifiques conviendra aussi aux enfants (pas en dessous de 8-10 ans quand même). A la poursuite de demain, c'est en ce moment au cinéma.