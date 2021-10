Le film du jour: Monuments men

C'est une histoire vraie, qui mérite d'être connue de tous.George Clooney et ses copains incarnent ces hommes d'art qui sont devenus soldats au nom de la Culture. Et c'est ça qu'on a l'impression de voir sur l'écran, un film de copains.On sent que ces acteurs, tous talentueux, prennent plaisir à jouer ensemble, mais malheureusement, nous , spectateurs, ça ne nous suffit pas.Le film est très inégal. Il comporte de bonnes scènes, avec de bonnes réparties, mais il y aussi des moments où les scènes ont l'air vides. C'est du bla-bla inutile, on se demande parfois si le dialoguiste ne voulait pas faire du remplissage.Les personnages n'ont pas tous non plus la même visibilité, ce qui fait que parfois on ne se souvient plus qui sont les personnes dont il est question. Dommage aussi que Cate Blanchett ait été choisie pour incarner une Française alors que George Clooney a souhaité prendre Jean Dujardin pour faire le frenchie.Bref, c'est dommage, l'idée de départ est bonne, mais le rendu final est moyen. L'intrigue manque de rebondissements et de tension.Ha, un dernier conseil : si vous souhaitez arrêter de fumer, ce film vous fera du mal. Les ¾ du film montrent un personnage cigarette aux lèvres...