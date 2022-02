Le film du jour : Gravity

Partons loin d'ici pour le film de la semaine, on part en orbite avec Gravity ! C'est un film d'Alfonso Cuaron avec Sandra Bullock et George Clooney sans oublier Ed Harris. Quoi vous ne l'avez pas vu ? C'est normal, c'est la voix de la NASA basée à Houston, mais ça fait toujours bien dans le générique !

Dans Gravity, on commence dans l'espace avec une mission réalisée en extérieur à côté d'une navette. L'ambiance est plutôt bon enfant, la mission se termine et les astronautes vont enfin pouvoir revenir sur Terre. Mais c'est sans compter sur des débris de satellites qui arrivent sur eux à toute vitesse suite à la destruction ratée par missile. C'est là que tout se corse.

On suit 2 astronautes qui se retrouvent perdus dans l'immensité de l'espace et qui vont devoir par leurs propres moyens trouver une solution pour rentrer sur Terre, alors qu'ils n'ont que leur combinaison.

UNE IMAGE IMPRESSIONNANTE

La poésie et la beauté de l'image est renversante. On ressent une sensation d'espace infini avec toute cette nuit permanente et ces étoiles qui nous entourent, la planète Terre à la fois proche et lointaine car on ne voit pratiquement qu'elle mais elle semble par contre inaccessible. Cette immersion fait la totalité du film .

Le travail des effets spéciaux a été splendide et ce film fait partie du top 5 des meilleures 3D. Lorsque les débris s'éparpillent de tous côtés on a envie d'esquiver, ils foncent littéralement sur nous ! Je ne suis pas sensible au mal de mer ou des transports mais je pense que certaines scènes pourraient incommoder les personnes sujettes à ces malaises.

L'ESPACE COMME SI VOUS Y ETIEZ

La sensation d'apesanteur est aussi extrêmement bien jouée, surtout quand on sait que ce sont uniquement des câbles qui ont été utilisés sur les acteurs. On dirait vraiment que Sandra Bullock nage dans le vide. La musique occupe bien sûr une place importante puisque tout n'est que silence dans l'espace. Elle a aussi été travaillée pour accompagner les vibrations que font les objets que les personnages touchent, pour compenser cette absence de bruit familière. On ne la retient pas forcément à la sortie du film mais elle accompagne bien l'histoire.

La force du film est donc de nous donner à la fois un sentiment de grandeur irrépressible et de suffocation. Vous évoluez dans un monde sans limite, mais votre espace vital se limite à une combinaison, à 1 bouteille d'air comprimé dont l'oxygène diminue vite, trop vite... Les températures aussi sont extrêmes avec l'atmosphère si brûlante et l'espace si glacial. Il n'y a pas de demi-mesure dans l'espace et ce travail est à saluer, les critiques sont unanimes là dessus, c'est un film des plus bluffants sur l'espace qui nous est donné de voir depuis cette semaine.

PROFONDEUR DU PERSONNAGE

Cela compense le personnage de Sandra Bullock que je n'ai pas trouvé si extraordinaire. On ne s'attache pas vraiment à elle. On a un peu de compassion par rapport aux épreuves qu'elle a traversée sur Terre et qu'elle livre à son collègue incarnée par George Clooney mais son caractère ne la rend pas vraiment attachante. Tout le contraire de Matt Kowalsky, le blagueur de service, expérimenté et sûr de lui. C'est le pendant de la novice Ryan Stone.

Ce qu'on aime dans cette histoire, c'est la lutte pour la survie envers et contre tout. C'est sortir de cette solitude silencieuse et glacialement mortifère pour rejoindre cette planète qui est finalement notre foyer et retrouver la chaleur humaine. Continuer à vivre pour vivre d'autres histoires. Un film bluffant de technique qui nous fait décoller à des milliers de kilomètres de là, c'est à ne surtout pas manquer depuis mercredi au cinéma.