En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Ce soir à la télé. TF1 diffuse "Aline" ce dimanche : le faux biopic de Céline Dion signé par une star normande

Société. Dimanche 21 septembre 2025 à 21h10, TF1 diffuse en prime time "Aline", le film de la réalisatrice normande Valérie Lemercier, librement inspiré de la vie de Céline Dion.

Publié le 21/09/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
Ce soir à la télé. TF1 diffuse "Aline" ce dimanche : le faux biopic de Céline Dion signé par une star normande
Céline Dion au coeur du film "Aline" : la Normande Valérie Lemercier brille sur TF1 dimanche soir. - CP Aline

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce dimanche 21 septembre 2025, les téléspectateurs auront rendez-vous avec Aline, diffusé à 21h10 sur TF1. Réalisée et interprétée par Valérie Lemercier, l'actrice et humoriste originaire de Normandie, cette comédie dramatique franco-canadienne s'inspire de la vie et de la carrière exceptionnelle de Céline Dion.

Aline, le faux biopic qui bouleverse

Sorti en 2020, Aline n'est pas un biopic classique : Valérie Lemercier a choisi de livrer une fiction inspirée de la chanteuse québécoise. On y suit l'ascension d'Aline Dieu, de ses débuts dans une modeste famille nombreuse du Québec à son statut de star internationale, portée par une voix hors du commun et une histoire d'amour controversée avec son producteur.

La performance saluée de Valérie Lemercier

A la fois devant et derrière la caméra, Valérie Lemercier impressionne par son interprétation. Elle incarne Aline à toutes les étapes de sa vie, un choix audacieux qui a marqué le public et la critique. Son rôle lui a d'ailleurs valu le César de la meilleure actrice en 2022.

Une Normande derrière la caméra

Née à Dieppe, ayant grandi à Yvetot et Gonzeville, Valérie Lemercier revendique ses racines normandes. Toujours attachée à sa région d'origine, elle y retourne régulièrement, même si sa carrière l'a propulsée à Paris et à l'international. Avec Aline, elle signe l'un de ses films les plus personnels, mêlant humour, émotion et hommage à Céline Dion.

Entre hommage et polémique

Si le film a reçu une standing ovation au Festival de Cannes en 2021 et séduit une grande partie du public, il a aussi fait débat. La famille de Céline Dion n'a pas apprécié cette vision romancée, pointant du doigt certaines incohérences. Mais pour de nombreux spectateurs, Aline reste une déclaration d'amour sincère à la diva québécoise.

A lire aussi. "Merci pour l'éternité" : comment Céline Dion a fait pleurer Thomas Jolly, le Normand derrière les JO de Paris

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Ce soir à la télé. TF1 diffuse "Aline" ce dimanche : le faux biopic de Céline Dion signé par une star normande
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple