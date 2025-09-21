Ce soir à la télé. TF1 diffuse "Aline" ce dimanche : le faux biopic de Céline Dion signé par une star normande

Ce dimanche 21 septembre 2025, les téléspectateurs auront rendez-vous avec Aline, diffusé à 21h10 sur TF1. Réalisée et interprétée par Valérie Lemercier, l'actrice et humoriste originaire de Normandie, cette comédie dramatique franco-canadienne s'inspire de la vie et de la carrière exceptionnelle de Céline Dion.

Aline, le faux biopic qui bouleverse

Sorti en 2020, Aline n'est pas un biopic classique : Valérie Lemercier a choisi de livrer une fiction inspirée de la chanteuse québécoise. On y suit l'ascension d'Aline Dieu, de ses débuts dans une modeste famille nombreuse du Québec à son statut de star internationale, portée par une voix hors du commun et une histoire d'amour controversée avec son producteur.

La performance saluée de Valérie Lemercier

A la fois devant et derrière la caméra, Valérie Lemercier impressionne par son interprétation. Elle incarne Aline à toutes les étapes de sa vie, un choix audacieux qui a marqué le public et la critique. Son rôle lui a d'ailleurs valu le César de la meilleure actrice en 2022.

Une Normande derrière la caméra

Née à Dieppe, ayant grandi à Yvetot et Gonzeville, Valérie Lemercier revendique ses racines normandes. Toujours attachée à sa région d'origine, elle y retourne régulièrement, même si sa carrière l'a propulsée à Paris et à l'international. Avec Aline, elle signe l'un de ses films les plus personnels, mêlant humour, émotion et hommage à Céline Dion.

Entre hommage et polémique

Si le film a reçu une standing ovation au Festival de Cannes en 2021 et séduit une grande partie du public, il a aussi fait débat. La famille de Céline Dion n'a pas apprécié cette vision romancée, pointant du doigt certaines incohérences. Mais pour de nombreux spectateurs, Aline reste une déclaration d'amour sincère à la diva québécoise.

