Hors Normandie. Valérie Lemercier prépare un biopic sur Céline Dion pour 2020

Après le très attendu "Rocket Man" (2019) sur Elton John avec Taron Egerton, un nouveau biopic sur une icône vivante de la chanson va voir le jour avec un long métrage sur la vie de Céline Dion (50 ans). "Le pouvoir de l'amour" sera réalisé et interprété par Valérie Lemercier qui a déclaré avoir été inspirée par la force et la détermination de Céline Dion.

Le budget du film avoisinera les 20 millions d'euros et ce dernier sera également co-produit par Edouard Weil avec Rectangle Productions ainsi que par Laurent Zeitoun et Caramel Films.

Le film retracera la vie de la chanteuse anglophone et francophone, de sa naissance au Québec dans les années 1960 à son ascension jusqu'aux sommets ainsi que sa relation amoureuse avec son agent et mari, René Angélil.

Gaumont, qui co-produit le projet, représentera le film sur les marchés internationaux et prévoit une sortie française pour le 2 décembre 2020. Le tournage qui débutera en mars prochain en France pour 18 semaines ira également en Espagne, au Canada et à Las Vegas.

Cécile Gaget de chez Gaumont a déclaré que le film serait "dans la veine de 'Bohemian Rhapsody' et 'Rocket Man' mais contrairement à ces deux films qui ont été produits et distribués par les studios, 'Le pouvoir de l'amour', un possible grand succès, sera accessible aux distributeurs indépendants".