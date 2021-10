Hors Normandie. Beyoncé va sortir un album inspiré du "Roi Lion"

Beyoncé surfe sur le succès annoncé du remake du Roi Lion de Jon Favreau, dans lequel elle prête sa voix au personnage de Nala, dans la version anglaise. La star américaine a diffusé ce mardi soir sur sa chaîne Youtube un nouveau single intitulé Spirit qu'elle a coécrit, aux côtés d'IIya Salmanzadeh et de Timothy McKenzie, et qu'elle interprète. Il fait partie de la bande originale du long-métrage et est issu d'un album inspiré du film.

Annoncé plus tôt ce mardi 9 juillet 2019, The Lion King : The Gift comprendra des chansons composées par des artistes africains.

"C'est un mélange de genres et de collaborations qui a plusieurs influences : le R&B, la pop, le hip-hop et l'Afro Beat.", a indiqué Beyoncé dans un communiqué.

Spirit devrait accompagner une scène émouvante du Roi Lion dans laquelle Nala est présente, précise Variety.

Le Roi Lion sortira en salles en France le 17 juillet 2019. À noter que dans l'Hexagone, Nala sera doublée par la finaliste de la saison quatre de The Voice, Anne Sila.

