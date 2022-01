Hors Normandie. Billboard Music Awards 2019, les nominations : Ariana Grande, Calvin Harris, Maroon 5...

Le magazine Billboard, bible américaine qui compile et divulgue chaque semaine les meilleures ventes de singles et d'albums aux Etats-Unis, donne depuis 1990 rendez-vous aux figures incontournables de l'industrie lors d'une grande cérémonie visant à récompenser les artistes ayant marqué l'année écoulée - soit par leurs ventes de disques, leurs exploits dans les charts ou leurs performances en streaming. Après le sacre de Kendrick Lamar et d'Ed Sheeran, tous deux récompensés à six reprises en 2018, qui s'attirera les faveurs des professionnels ? Pour le découvrir, rendez-vous le 1er mai pour une émission spéciale diffusée en direct sur la chaîne NBC depuis la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Si la chanteuse Kelly Clarkson jouera la maîtresse de cérémonie, c'est Cardi B qui risque fort de repartir les bras chargés de trophées. La Nouvelle Star du rap féminin, lauréate d'un Grammy Award en février, domine la liste des nominations révélée en ce début d'après-midi. Elle aura 21 chances de rafler un trophée, grâce à son album "Invasion of Privacy", son tube de l'été "I Like It" mais aussi sa collaboration avec Maroon 5 sur le hit planétaire "Girls Like You".

Cardi B explose la concurrence

Ses deux autres concurrents principaux se nomment Drake et Post Malone. Tous deux cumulent 17 citations. La star canadienne, qui a explosé toute une série de records en streaming avec son album "Scorpion", est nommé dans la catégorie de l'Album de l'année face au "beerbongs & bentleys" du second. En plus de Cardi B, Travis Scott (12 nominations au total) et XXXTentacion complètent la catégorie-reine avec "ASTROWORLD" et "?" respectivement. A noter que XXXTentacion décroche 10 nominations à titre posthume. Le rappeur de 20 ans, considéré comme une valeur montante du hip-hop, a été tué par balles lors d'un braquage en juin 2018. Il a depuis connu un fort engouement dans les charts du monde entier.

Du côté des artistes féminines, Ariana Grande n'a pas à rougir car elle décroche 8 nominations. Ses tubes "thank u, next" ou "7 Rings", tous deux numéros 1 des ventes aux Etats-Unis, sont pourtant les grands absents de la liste. Ce sont "I Like It" de Cardi B, "Lucid Dreams" de Juice Wrld, "Girls Like You" de Maroon 5 et Cardi B, "Better Now" de Post Malone et "Sicko Mode" de Travis Scott qui s'affronteront dans la catégorie du Meilleur single de l'année. Enfin, le groupe phénomène BTS décroche ses deux premières nominations : très populaire, la bande sud-coréenne est en lice pour être élue Meilleur duo/groupe et Meilleur artiste social. Nul doute que la BTS Army, très active, aidera à faire pencher la balance en sa faveur !

Voici la liste des nommés :

Meilleur artiste

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott

Meilleur artiste masculin

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Travis Scott

XXXTentacion

Meilleure artiste féminine

Ariana Grande

Cardi B

Ella Mai

Halsey

Taylor Swift

Meilleur duo/groupe

BTS

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At the Disco

Dan + Shay

Billboard Chart Achievement Award

Dan + Shay

Drake

Ariana Grande

Lady Gaga et Bradley Cooper

Dua Lipa

Meilleur artiste du Billboard 200 (album)

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott

XXXTentacion

Meilleur artiste du Hot 100 (single)

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Juice Wrld

Post Malone

Meilleur artiste streaming

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

XXXTentacion

Meilleur artiste radio

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Maroon 5

Post Malone

Meilleur artiste de tournée

Beyonce et Jay-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

Justin Timberlake

Meilleur artiste R&B

H.E.R.

Khalid

Ella Mai

The Weeknd

XXXTentacion

Meilleur artiste rap

Cardi B

Drake

Juice Wrld

Post Malone

Travis Scott

Meilleur artiste rock

Imagine Dragons

Lovelytheband

Panic! At the Disco

Queen

Twenty One Pilots

Meilleur artiste dance/électronique

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

Odesza

The Chainsmokers

Meilleur album du Billboard 200

"Invasion of Privacy" - Cardi B

"Scorpion" - Drake

"beerbongs & bentleys" - PostMalone

"ASTROWORLD" - Travis Scott

"?" - XXXTentacion

Meilleur album R&B

"Ella Mai" - Ella Mai

"H.E.R." - H.E.R.

"American Teen" - Khalid

"My Dear Melancholy" - The Weeknd

"17" - XXXtentacion

Meilleur album rap

"Invasion of Privacy" - Cardi B

"Scorpion" - Drake

"beerbongs & bentleys" - PostMalone

"ASTROWORLD" - Travis Scott

"?" - XXXTentacion

Meilleur album rock

"Come Tomorrow" - Dave Matthews Band

"Origins" - Imagine Dragons

"Delta" - Mumford & Sons

"Pray For The Wicked" - Panic! at the Disco

"Trench" - Twenty One Pilots

Meilleur album dance/électronique

"What Is Love?" - Clean Bandit

"7" - David Guetta

"Kids in Love" - Kygo

"Major Lazer Essentials" - Major Lazer

"Sick Boy" - The Chainsmokers

Meilleure bande originale

"13 Reasons Why Season 2"

"A Star Is Born"

"Bohemian Rhapsody"

"Spider-Man: New Generations"

"The Greatest Showman"

Meilleure chanson la plus vendue

"I Like It" - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"In My Feelings" - Drake

"Without Me" - Halsey

"Shallow" - Lady Gaga & Bradley Cooper

"Girls Like You" - Maroon 5 featuring Cardi B

Meilleure chanson du Hot 100

"I Like It" - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"Lucid Dreams" - Juice Wrld

"Girls Like You" - Maroon 5 featuring Cardi B

"Better Now" - Post Malone

"Sicko Mode" - Travis Scott

Meilleure collaboration

"I Like It" - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"Love Lies" - Khalid & Normani

"Girls Like You" - Maroon 5 featuring Cardi B

"Happier" - Marshmello & Bastille

"Psycho" - Post Malone featuring Ty Dolla Sign

Meilleure chanson R&B

"No Brainer" - DJ Khaled ft. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo

"Boo'd Up" - Ella Mai

"Trip" - Ella Mai

"Better" - Khalid

"Freaky Friday" - Lil Dicky ft. Chris Brown

Meilleure chanson rap

"I Like It" - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"In My Feelings" - Drake

"Lucid Dreams" - Juice Wrld

"Better Now" - Post Malone

"Sicko Mode" - Travis Scott

Meilleure chanson rock

"Sit Next To Me" - Foster the People

"Natural" - Imagine Dragons

"Whatever It Takes" - Imagine Dragons

"broken" - lovelytheband

"High Hopes" - Panic! at the Disco

Meilleure chanson dance/électronique

"Taki Taki" - DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B

"One Kiss" - Calvin Harris & Dua Lipa

"Happier" - Marshmello & Bastille

"Jackie Chan" - Tiësto & Dzeko ft. Preme & Post Malone

"The Middle" - Zedd, Maren Morris & Grey

Source Charts In France

A LIRE AUSSI.

DJ Earworm dévoile son traditionnel mash-up “United State of Pop” pour l'année 2018

Grammy Awards 2019: les vainqueurs dans les principales catégories