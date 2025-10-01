En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
Caen. Toutes les places vendues en un jour : le rappeur Orelsan rajoute des dates à sa tournée 2026

Culture. Sa tournée annoncée lundi 29 septembre annonce déjà complet. Le rappeur caennais Orelsan ajoute de nouvelles dates à sa tournée 2026.

Publié le 01/10/2025 à 16h37 - Par Elvire Alix
Caen. Toutes les places vendues en un jour : le rappeur Orelsan rajoute des dates à sa tournée 2026
Orelsan au Zénith de Caen en 2022 pour sa tournée Civilisation.

Annoncée lundi 29 septembre, la nouvelle tournée de Orelsan a affiché complet en un jour, quelques heures seulement après avoir mis la billetterie en ligne.

Sur ses réseaux sociaux il explique en vidéo que "si je suis sur cette autoroute de Normandie, c'est que j'avais pas prévu de faire cette vidéo, j'ai dû m'arrêter sur mon trajet pour vous dire merci".

De nouvelles places en ligne

Face à l'engouement de son public : le rappeur ajoute généreusement de nouvelles dates, à Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Lille, Dijon, Lyon, Clermont-Ferrand, Rouen et Marseille.

View this post on Instagram

A post shared by OrelSan (@orelsan)

