En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Cassius rejoint Mosimann à l'affiche de la soirée Electro Docks

Culture. La programmation d'Electro Docks, grande soirée dédiée à la musique électronique en marge de la Transat Café L'Or, vendredi 24 octobre au Havre, s'affine. Cassius, monument de la musique électronique française, rejoint l'affiche où figure déjà notamment le DJ Mosimann.

Publié le 10/09/2025 à 16h42 - Par Célia Caradec
Le Havre. Cassius rejoint Mosimann à l'affiche de la soirée Electro Docks
Une grande soirée électro se prépare vendredi 24 octobre au Carré des Docks. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les amateurs de musique électronique vont être servis, vendredi 24 octobre, au Havre. En marge de la Transat Café L'Or, le Carré des Docks propose Electro Docks, avec une sélection de DJ qui vont se succéder de 19h à 4h du matin.

Une scène Helios

La venue du Belge Mosimann, qui cartonne en ce moment sur les réseaux sociaux avec ses "dream tracks", des remix inédits qui rassemblent toutes les envies de personnalités, avait déjà été annoncée.

Un autre poids lourd de l'électro française sera aussi de la partie : Cassius, à l'origine de hits marquants de la French Touch comme I love U So ou Cassius 1999. La scène principale recevra aussi Boston Bun, Emma B ou encore Herr Krank.

Le Carré des Docks annonce également, mercredi 10 septembre, la présence d'une deuxième scène, orientée techno, pensée en collaboration avec le collectif havrais Hélios Crew, dont l'association organise notamment l'Apollo Festival ou les soirées La Base à Sainte-Adresse.

Diverses animations (tattoos éphémères, strass et maquillage, customisation de vêtement, etc.) sont aussi prévues.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte, avec un tarif préférentiel fixé à 38 euros.

Pratique. Electro Docks, au Carré des Docks du Havre, vendredi 24 octobre, de 19 heures à 4h. Tarif "regular" : 38€ (45€ ensuite). Tarif VIP : 90€ avec accès à la mezzanine, bar dédié et deux consommations.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Le Havre. Cassius rejoint Mosimann à l'affiche de la soirée Electro Docks
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple