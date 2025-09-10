Le Havre. Cassius rejoint Mosimann à l'affiche de la soirée Electro Docks

Les amateurs de musique électronique vont être servis, vendredi 24 octobre, au Havre. En marge de la Transat Café L'Or, le Carré des Docks propose Electro Docks, avec une sélection de DJ qui vont se succéder de 19h à 4h du matin.

Une scène Helios

La venue du Belge Mosimann, qui cartonne en ce moment sur les réseaux sociaux avec ses "dream tracks", des remix inédits qui rassemblent toutes les envies de personnalités, avait déjà été annoncée.

Un autre poids lourd de l'électro française sera aussi de la partie : Cassius, à l'origine de hits marquants de la French Touch comme I love U So ou Cassius 1999. La scène principale recevra aussi Boston Bun, Emma B ou encore Herr Krank.

Le Carré des Docks annonce également, mercredi 10 septembre, la présence d'une deuxième scène, orientée techno, pensée en collaboration avec le collectif havrais Hélios Crew, dont l'association organise notamment l'Apollo Festival ou les soirées La Base à Sainte-Adresse.

Diverses animations (tattoos éphémères, strass et maquillage, customisation de vêtement, etc.) sont aussi prévues.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte, avec un tarif préférentiel fixé à 38 euros.

Pratique. Electro Docks, au Carré des Docks du Havre, vendredi 24 octobre, de 19 heures à 4h. Tarif "regular" : 38€ (45€ ensuite). Tarif VIP : 90€ avec accès à la mezzanine, bar dédié et deux consommations.