Fécamp. Un nouveau lieu d'accueil pour les personnes en situation de handicap

Un nouveau lieu d'accueil pour les personnes en situation de handicap a ouvert à Fécamp le 3 février : la Maison des Parcours. Elle a ouvert ses portes rue Robert Lilly, dans le quartier du Ramponneau.

La Maison des Parcours est destinée aux personnes en situation de handicap au sens large (cela peut aussi concerner les personnes souffrant de troubles de l'attention, d'hyperactivité ou encore les troubles DYS) et les aidants. "C'est un lieu d'accueil convivial et d'écoute, explique Frédérique Lopez, la coordinatrice de la Maison des Parcours, pour partager leurs interrogations sur la vie de tous les jours. On prend le temps d'accueillir, de discuter et d'entendre ce que veut réellement la personne."

Faciliter le quotidien

La Maison des Parcours propose d'aider et d'aiguiller dans différents secteurs : l'hébergement, la formation, l'emploi, la vie sociale, les loisirs, la santé ou encore le sport. L'équipe est composée de sept personnes. Elle regroupe un coordinateur de parcours complexe (lien avec la communauté 360 du Havre), des coordinateurs de parcours (enfants et logement), d'un référent sport, d'un Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) et de conseillers en insertion professionnelle.

L'objectif est d'accompagner tous les parcours de vie des personnes en situation de handicap, de manière personnalisée, en tenant compte des envies, des besoins et du rythme de chacun.