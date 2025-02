[En images] Rouen. Bouchons 276 transforme des bouchons en aide financière pour les personnes handicapées

L'association Bouchons 276 collecte des bouchons en plastique pour les recycler afin de financer des équipements pour personnes handicapées. Chaque semaine, 35 bénévoles à Rouen et 100 en Normandie trient des tonnes de bouchons.

L'entrepôt rouennais de l'association Bouchons 276 se situe place Carnot. C'est ici que sont stockés les bouchons collectés. Ensuite, les bénévoles les trient et séparent ceux qui ne sont pas composés de plastique.

145 810 tonnes de bouchons collectées

Du lundi au vendredi à partir de 14h, place Carnot, les bénévoles de Bouchons 276 à Rouen trient des bouchons. "On trouve du liège, du métal, des ressorts et même des piles", confie Catherine Michel, bénévole. Ce qui n'est pas en plastique, "on le met de côté".

Catherine Michel est aussi bénévole. Les lundis, mercredis et vendredis, elle vient prêter main-forte. Il est plus dur de collecter des bouchons aujourd'hui, car ils sont accrochés aux bouteilles.

Tout est recyclé, mais l'objectif de l'association reste le plastique. "Quand on obtient 12 tonnes de bouchons en plastique, on appelle notre recycleur qui nous fournit un camion", ajoute Dab Delaporte, président de Bouchons 276 à Rouen. "Ils partiront chez le recycleur, au niveau du plateau de Langres dans l'Est." Ils seront transformés en poubelles. "Une fois les bouchons en plastique recyclés, on touche 300€ par tonne." Cet argent est reversé à des personnes handicapées pour financer des équipements tels qu'"une rampe pour les fauteuils roulants".

L'association Bouchons 276 de Rouen dispose de nombreux points de collecte à Rouen, dans son agglomération et en Normandie. Ils permettent à tous ceux qui ont des bouchons en plastique de leur donner une seconde vie.

Les bouchons envoyés au recycleur situé dans l'est de la France sont broyés pour devenir des paillettes de plastique. Celles-ci sont retravaillées pour être transformées en conteneurs de poubelles comme ceux qu'on voit en ville.

Chaque demande d'aide est traitée par ordre d'arrivée. Les montants varient de 100€ à 2 000€. Pour postuler, remplissez un formulaire sur www.bouchons276.com. En 2024, Bouchons 276 a collecté 145 810 tonnes de bouchons et distribué 50 650€ à 36 bénéficiaires normands.