Rouen. À Rouen, on vous ramène gratuitement chez vous le soir du 31 décembre

Avec le réveillon de la Saint Sylvestre, dimanche 31 décembre 2017, une association se mobilise dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Il s'agit des "Dragons vous ramènent" qui proposent de reconduire à leur domicile les fêtards. Une centaine de bénévoles seront mobilisés toute la soirée, et la nuit, à la mairie de Rouen qui met à disposition, pour l'occasion, tout un étage de l'Hôtel de ville. L'association y installera notamment son standard téléphonique et gérera toute la logistique.

On vous ramène dans votre voiture

Le principe : "une équipe de deux bénévoles est chargée de raccompagner le ou les fêtards à leur domicile et à bord de leur propre véhicule, détaille Jean-Christophe Périera-Coutinho, le directeur de l'association, un bénévole prend le volant et un autre suit avec un second véhicule, lorsque la mission est terminée, les deux bénévoles repartent dans la voiture de l'association".

Une trentaine de voitures sont ainsi à leur disposition, prêtées par la SNCF, pour ramener, en toute sécurité, les personnes qui ne se sentent pas de prendre le volant.

350 personnes aidées

L'association intervient dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres autour de Rouen. "Il est préférable de nous appeler avant la soirée pour voir ce qu'il est possible de faire et ça nous permet de mieux nous organiser", poursuit Jean-Christophe Périera-Coutinho. "En 2016, environ 350 personnes avaient été reconduites à leur domicile par l'association."

Les bénévoles apprécient aussi cette opération avec l'idée de "faire une bonne action". "On reçoit souvent des lettres de remerciement ou même, au domicile, des mots de la part de parents qui apprécient de voir rentrer leur enfant en toute sécurité", ajoute le directeur des "Dragons vous ramènent".

Pratique. Le numéro des Dragons vous ramènent : 02 35 15 12 07 à composer pour être raccompagné ou bien pour rejoindre l'équipe de bénévoles.

