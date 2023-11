Rouen. EasyPark et PayByPhone, deux nouvelles applications pour payer son stationnement : à quel prix ?

Du nouveau à Rouen. Depuis lundi 16 octobre, l'application EasyPark est disponible dans les zones de stationnement de la ville. Elle remplace son prédécesseur Payermonstationnement. Mais avec elle, les utilisateurs devront payer des frais de service équivalant à +15 %.

Lancement d'un appel d'offres

L'idée d'une nouvelle application de stationnement à Rouen est née du fait qu'avec Payermonstationnement, "il y avait beaucoup d'incompréhension", indique Kader Chekhemani, adjoint au maire de Rouen en charge notamment du stationnement. Alors pour éviter toute confusion auprès des usagers, une fois le contrat arrivé à son échéance, la Ville a lancé un appel d'offres. Deux autres applications ont répondu favorablement : EasyPark et PayByPhone.

EaysyPark et PayByPhone : des différences ?

Comme Payermonstationnement, EasyPark et PayByPhone permettent aux utilisateurs d'éviter de trouver un horodateur pour payer leur stationnement. Il est aussi possible de rajouter du temps sans utiliser un horodateur. Mais dans les faits, en passant par l'une de ces deux applications, les utilisateurs doivent payer +15 % en frais de service. Par exemple, pour 30 minutes dans une zone de courte durée, vous paierez 1,38 euro, dont 18 centimes d'euros de frais de services. Et pour 2h de stationnement, vous paierez 4,37 euros, dont 57 centimes de frais de service. Alors si l'on veut éviter ces frais, il faudra passer par l'horodateur.

Ces frais de +15 % ne s'appliquent pas aux tarifs préférentiels des commerçants ni des résidents.