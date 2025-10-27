Environnement. Y a-t-il de moins en moins de mégots par terre à Rouen ?

Depuis 2022, la Ville de Rouen collabore avec Alcome, l'éco-organisme national qui a pour mission de diminuer la présence des mégots dans l'espace public. Après des premiers résultats encourageants, elle intensifie ses efforts pour offrir un environnement de vie plus agréable à ses habitants.

Une baisse de 50%

La Ville de Rouen a constaté une baisse de 50% des mégots au sol grâce à des actions concrètes comme l'installation de cendriers, la distribution gratuite de cendriers de poche chez les buralistes ou encore les cleanwalks (consistant à ramasser les déchets tout en marchant). Pour continuer sur sa lancée, la Ville de Rouen compte déployer d'autres initiatives en modernisant le mobilier urbain avec des cendriers mieux adaptés aux usages et des colonnes de collecte de mégots plus volumineuses afin de diminuer durablement le nombre de mégots présents dans l'espace public. Le fait de jeter un mégot par terre a un impact sur l'environnement, et est passible d'une amende de 68 euros selon le ministère de la Transition écologique.