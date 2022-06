Fécamp. La Ville veut lutter contre la pollution des mégots de cigarettes

Dans le cadre de sa politique de lutte contre la pollution, la Ville de Fécamp s'attaque au fléau des mégots de cigarettes jetés dans la rue. En conseil municipal jeudi 23 juin, les élus ont approuvé la signature d'un contrat avec l'éco-organisme agréé par les pouvoirs publics Alcome, dont la mission est de réduire la présence des mégots dans l'espace public. Des cendriers de rue vont ainsi être fournis, des campagnes de sensibilisation seront lancées et une aide financière sera octroyée à Fécamp, de l'ordre de 19 484 euros par an sur cinq ans. La Ville, elle, s'engage à lutter contre les lieux de concentration de mégots abandonnés et à assurer le vidage des cendriers.

L'objectif est de réduire de 35 % d'ici 2025 l'abandon illégal de mégots.