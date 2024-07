Seine-Maritime. Yport : une bière gratuite contre… un verre de mégots !

Et oui, le restaurant La Falaise à Yport (Seine-Maritime) a lancé une initiative écolo et ludique pour sensibiliser à la pollution des plages. Faïza Belaïd et Benoit Argentin, les propriétaires, proposent une bière ou un soda gratuit à ceux qui ramènent un gobelet rempli de mégots ramassés sur la plage.

Inspirés par une initiative vue dans une autre ville et par les activités écologiques des écoles, ils ont décidé d'agir pour dépolluer leur littoral. On rappelle qu'un mégot pollue 500 litres d'eau et met près de 15 ans à se dégrader.

Depuis trois ans, cette idée a permis de sensibiliser riverains et touristes à l'importance de préserver la plage d'Yport. Les enfants, munis de gants et de leur gobelet, nettoient la plage tout en prenant conscience des questions d'écologie, tout comme les plus grands, qui sont ravis de déguster leur bière gratuite. Pour les propriétaires, qui ne gagnent "rien" à cette mise en place, c'est une manière simple et efficace de participer à la protection de leur environnement, tout en s'amusant.