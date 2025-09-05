Basketball. Le club de l'USBD Alençon placé en liquidation judiciaire

Le cauchemar se poursuit dans les bureaux de l'USBD Alençon. Deux jours après la confirmation, par la Fédération française de basketball, de la relégation de l'équipe première féminine en ligue régionale, le club a été placé en liquidation judiciaire.

"La décision la plus appropriée"

Sur ses réseaux sociaux, le club annonce que la décision a été prise par son conseil d'administration, mercredi 3 septembre. "Il s'agit de la décision la plus appropriée afin de permettre aux licenciés amateurs de poursuivre la pratique du basketball dans le cadre d'un nouveau projet sportif", écrit-il.

Fin avril, l'USBD Alençon réalisait l'exploit de se hisser en demi-finale des playoffs pour sa première saison en Ligue 2 féminine.

• A lire aussi. Basketball. Relégation de l'USBD Alençon : les difficultés financières du club détaillées par son président