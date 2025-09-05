En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Basketball. Le club de l'USBD Alençon placé en liquidation judiciaire

Sport. Deux jours après la rétrogradation officielle de l'équipe première féminine en ligue régionale, le club de l'USBD Alençon a été placé en liquidation judiciaire, mercredi 3 septembre.

Publié le 05/09/2025 à 09h42 - Par Martin Patry
Après la rétrogradation de l'équipe féminine en ligue régionale, l'USBDA est placée en liquidation judiciaire. - Martin Patry

Le cauchemar se poursuit dans les bureaux de l'USBD Alençon. Deux jours après la confirmation, par la Fédération française de basketball, de la relégation de l'équipe première féminine en ligue régionale, le club a été placé en liquidation judiciaire. 

"La décision la plus appropriée"

Sur ses réseaux sociaux, le club annonce que la décision a été prise par son conseil d'administration, mercredi 3 septembre. "Il s'agit de la décision la plus appropriée afin de permettre aux licenciés amateurs de poursuivre la pratique du basketball dans le cadre d'un nouveau projet sportif", écrit-il.

Fin avril, l'USBD Alençon réalisait l'exploit de se hisser en demi-finale des playoffs pour sa première saison en Ligue 2 féminine. 

A lire aussi. Basketball. Relégation de l'USBD Alençon : les difficultés financières du club détaillées par son président

