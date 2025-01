Musique. Indochine : retour triomphal avec "Babel Babel" et une tournée record

Indochine confirme son statut de légende de la scène musicale française avec un retour en fanfare. Sur les réseaux sociaux de Sony Music, les chiffres parlent d'eux-mêmes : leur double album Babel Babel s'est écoulé à plus de 180 000 exemplaires en seulement quatre mois, se hissant à la troisième place des meilleures ventes de 2024, derrière les poids lourds du rap Werenoi et PLK.

En tête des classements physiques et du top Rock & Metal, Babel Babel a également signé le meilleur démarrage de l'année pour un album original, avec 55 000 exemplaires vendus en une semaine. Côté singles, le groupe prouve qu'il a su s'adapter à l'ère du streaming : le titre phare Le chant des cygnes est certifié or, avec plus de 20 millions d'écoutes sur les plateformes. Le morceau s'impose également comme le troisième titre le plus diffusé sur les radios adultes.

Une tournée historique

Sur scène, l'Arena Tour d'Indochine fait un véritable carton. Avec 650 000 billets vendus, cette tournée se classe parmi les plus importantes de l'histoire du groupe, derrière le Meteor Tour et le Black City Tour (800 000 spectateurs chacun), et le 13 Tour (700 000 fans). Le groupe sera notamment au Zénith de Rouen les 6, 7, 9 et 10 mai 2025.

Avec ce succès retentissant, Indochine prouve qu'après plus de 40 ans de carrière, la flamme ne faiblit pas et que le public répond toujours présent.